Вечерние пробки в Москве достигли 10 баллов

Отметим, что транспорт двигается медленнее на фоне непогоды — на протяжении всего дня в столице местами идёт дождь. Наибольшие пробки отмечаются в центре города — на Садовом кольце, бульварах и местами на Третьем транспортном кольце. Кроме того, скорость потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлёвской, Котельнической и Москворецкой набережных и других центральных улицах, а также на вылетных магистралях, юго-востоке и северо-западе МКАД.