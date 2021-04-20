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Вечерние пробки в Москве достигли 10 баллов

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

20 апреля 2021, 16:53
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В Москве загруженность дорог вечером 20 апреля достигла максимального возможного значения — десяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Отметим, что транспорт двигается медленнее на фоне непогоды — на протяжении всего дня в столице местами идёт дождь. Наибольшие пробки отмечаются в центре города — на Садовом кольце, бульварах и местами на Третьем транспортном кольце. Кроме того, скорость потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлёвской, Котельнической и Москворецкой набережных и других центральных улицах, а также на вылетных магистралях, юго-востоке и северо-западе МКАД.

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Ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о начале сезона "дачных" пробок. Сильнее всего загрузка будет ощущаться на Щёлковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, а также на Рязанском и Волгоградском проспектах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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