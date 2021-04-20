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Категорий: 18

Захарова пообещала ответ на дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений с Россией

По её словам, высылка чешских дипломатов из нашей страны — это адекватный ответ на агрессивные действия Праги.

20 апреля 2021, 16:47

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Высылка чешских дипломатов — адекватный ответ на агрессивные действия Праги. Об этом в эфире телеканала РБК заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Чехия должна отдавать себе отчёт в том, что Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой шаги, разрушительные для отношений двух стран.

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"Они прекрасно знают и должны отдавать себе отчёт, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ", прокомментировала она.

Как уже сообщал Лайф, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

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А ранее во вторник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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