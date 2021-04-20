Захарова пообещала ответ на дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений с Россией
По её словам, высылка чешских дипломатов из нашей страны — это адекватный ответ на агрессивные действия Праги.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Высылка чешских дипломатов — адекватный ответ на агрессивные действия Праги. Об этом в эфире телеканала РБК заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Чехия должна отдавать себе отчёт в том, что Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой шаги, разрушительные для отношений двух стран.
"Они прекрасно знают и должны отдавать себе отчёт, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ", — прокомментировала она.
Как уже сообщал Лайф, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
А ранее во вторник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.
Лента новостей
"Не перезвонил": Глава МИД Украины рассказал о попытке поговорить с Лавровым
сегодня в 16:42
"Эмоциональный инцест!" Психолог оценила участие молодых людей в "Доме-2" вместе с родителями
сегодня в 16:35
"Оказалась в положении пешки": В Совфеде оценили призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов РФ в знак солидарности
сегодня в 16:30
Выбор редакции
"Оказалась в положении пешки": В Совфеде оценили призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов РФ в знак солидарности
Захарова назвала маразмом ситуацию с расследованием взрывов на складах с боеприпасами в Чехии
"Не перезвонил": Глава МИД Украины рассказал о попытке поговорить с Лавровым
Гинцбург назвал число привитых вакциной "Спутник V"
Сын хозяйки квартиры – эпицентра взрыва в доме под Нижним Новгородом обвинил в трагедии газовщиков
Комментариев: 0