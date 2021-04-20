Захарова пообещала ответ на дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений с Россией

Высылка чешских дипломатов — адекватный ответ на агрессивные действия Праги. Об этом в эфире телеканала РБК заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Чехия должна отдавать себе отчёт в том, что Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой шаги, разрушительные для отношений двух стран.

"Они прекрасно знают и должны отдавать себе отчёт, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ", — прокомментировала она.

А ранее во вторник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

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