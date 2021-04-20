"Эмоциональный инцест!" Психолог оценила участие молодых людей в "Доме-2" вместе с родителями

Участие родителей вместе с детьми в проекте "Дом-2" чревато психологическими травмами для вторых, особенно когда представители взрослого поколения начинают заводить отношения. Таким мнением с Лайфом поделилась клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева.

"Когда участники приходят ещё и со своими родителями и те начинают с кем-то флиртовать, заигрывать и уж тем более "строить отношения", ребёнку в любом возрасте, сколько бы лет ему ни было, всегда очень неловко, неуютно и стыдно. Между ними нарушаются границы и детско-родительские отношения. Это эмоциональный инцест!" — отметила врач.

По словам психолога, в таком случае в глазах ребёнка родитель теряет авторитет, а это "основа основ", которая разрушается. Взрослые люди, которым дают карт-бланш, впадают на этом фоне в детство, что "ломает психику детей и внуков", добавила Коржаева.

Она также отметила, что воспитание детей на проекте тоже чревато травмами. Такой ребёнок не будет отличаться высокоморальным кодексом, у него сотрутся морально-этические границы и не будет понятия о человеческих нормах и правилах, ведь в "Доме-2" важно создавать шоу. По словам психолога, малыш, воспитанный в рамках программы, будет потерян.

Отметим, что в перезапуск "Дома-2" в качестве участниц пришли мать и дочь. По словам девушки, она поскорее хочет найти любовь родительнице, чтобы та перестала за ней так пристально следить. Присутствие 40-летней женщины смутило некоторых молодых людей, по их мнению, ей будет трудно найти пару. Однако и ранее на проект приходили многочисленные родственники участников, ставших молодыми родителями. Поначалу взрослые люди только помогали парам с малышами, а со временем становились полноценными участниками шоу.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось о закрытии телепроекта "Дом-2". Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. В начале апреля 2021 года телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что шоу будет выходить в его эфире, раскрыв дату перезапуска и имена ведущих. Полное название проекта теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь". Выпуски будут транслироваться утром и вечером.

Авторы