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"Эмоциональный инцест!" Психолог оценила участие молодых людей в "Доме-2" вместе с родителями

Воспитание детей на проекте также чревато моральными травмами, отметила врач.

20 апреля 2021, 16:35
<p>Скриншот © YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCiMKJainDWz6Lf8vFC4tuRg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дом-2</a>"</p>

Скриншот © YouTube / "Дом-2"

Участие родителей вместе с детьми в проекте "Дом-2" чревато психологическими травмами для вторых, особенно когда представители взрослого поколения начинают заводить отношения. Таким мнением с Лайфом поделилась клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева.

"Когда участники приходят ещё и со своими родителями и те начинают с кем-то флиртовать, заигрывать и уж тем более "строить отношения", ребёнку в любом возрасте, сколько бы лет ему ни было, всегда очень неловко, неуютно и стыдно. Между ними нарушаются границы и детско-родительские отношения. Это эмоциональный инцест!" — отметила врач.

"Людям нравится раскрывать личность": Боня призвала участников "Дома-2" показывать свои недостатки и страхи

"Людям нравится раскрывать личность": Боня призвала участников "Дома-2" показывать свои недостатки и страхи

По словам психолога, в таком случае в глазах ребёнка родитель теряет авторитет, а это "основа основ", которая разрушается. Взрослые люди, которым дают карт-бланш, впадают на этом фоне в детство, что "ломает психику детей и внуков", добавила Коржаева.

Она также отметила, что воспитание детей на проекте тоже чревато травмами. Такой ребёнок не будет отличаться высокоморальным кодексом, у него сотрутся морально-этические границы и не будет понятия о человеческих нормах и правилах, ведь в "Доме-2" важно создавать шоу. По словам психолога, малыш, воспитанный в рамках программы, будет потерян.

Названы имена участников "Дома-2", которые вернутся в обновлённое реалити-шоу

Названы имена участников "Дома-2", которые вернутся в обновлённое реалити-шоу

Отметим, что в перезапуск "Дома-2" в качестве участниц пришли мать и дочь. По словам девушки, она поскорее хочет найти любовь родительнице, чтобы та перестала за ней так пристально следить. Присутствие 40-летней женщины смутило некоторых молодых людей, по их мнению, ей будет трудно найти пару. Однако и ранее на проект приходили многочисленные родственники участников, ставших молодыми родителями. Поначалу взрослые люди только помогали парам с малышами, а со временем становились полноценными участниками шоу.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось о закрытии телепроекта "Дом-2". Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. В начале апреля 2021 года телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что шоу будет выходить в его эфире, раскрыв дату перезапуска и имена ведущих. Полное название проекта теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь". Выпуски будут транслироваться утром и вечером.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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