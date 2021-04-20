"Оказалась в положении пешки": В Совфеде оценили призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов РФ в знак солидарности

Если западные страны будут продолжать предпринимать необоснованные действия в адрес России, это окажет негативное влияние на двусторонние отношения. Об этом заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Каждая страна будет решать для себя сама, но в любой западной столице должны понимать, что [если] подобные решения необоснованные будут приниматься, [то] это будет негативно сказываться на двусторонних отношениях с ЕС и с НАТО", — отметил сенатор в беседе с "Известиями", комментируя призыв Чехии к партнёрам по Евросоюзу выслать российских дипломатов в знак солидарности.

По мнению Долгова, Чехия осознанно пошла на конфликт с Россией, поскольку в Праге прекрасно понимали, что принимаемые решения будут подрывать двусторонние отношения. Однако из-за желания выслужиться перед Вашингтоном республика попросту "оказалась в положении пешки", подчеркнул сенатор.

Ранее глава МИД Чехии призвал страны Евросоюза в знак солидарности выслать российских дипломатов. Министр заявил, что в республике слышат поддержку со стороны ЕС и США.

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