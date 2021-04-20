"Оказалась в положении пешки": В Совфеде оценили призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов РФ в знак солидарности
Прага выступает просто орудием в интересах других геополитических игроков, считает сенатор.
Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Если западные страны будут продолжать предпринимать необоснованные действия в адрес России, это окажет негативное влияние на двусторонние отношения. Об этом заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
"Каждая страна будет решать для себя сама, но в любой западной столице должны понимать, что [если] подобные решения необоснованные будут приниматься, [то] это будет негативно сказываться на двусторонних отношениях с ЕС и с НАТО", — отметил сенатор в беседе с "Известиями", комментируя призыв Чехии к партнёрам по Евросоюзу выслать российских дипломатов в знак солидарности.
По мнению Долгова, Чехия осознанно пошла на конфликт с Россией, поскольку в Праге прекрасно понимали, что принимаемые решения будут подрывать двусторонние отношения. Однако из-за желания выслужиться перед Вашингтоном республика попросту "оказалась в положении пешки", подчеркнул сенатор.
Ранее глава МИД Чехии призвал страны Евросоюза в знак солидарности выслать российских дипломатов. Министр заявил, что в республике слышат поддержку со стороны ЕС и США.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС. Теперь принять в нём участие смогут только компании из Франции, Южной Кореи и США. Вместе с тем потери Чехии от исключения "Росатома" из тендера оценили в миллиарды евро.
В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов и отъезда из посольства. В дипмиссии останется всего пять дипломатов.
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