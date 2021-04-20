"Отправим их всех домой": Глава МИД Чехии пригрозил выслать из Праги всех российских дипломатов

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Такое сообщение чиновник разместил во вторник на своей странице в Facebook. Он признался, что "ожидал немного иной реакции с российской стороны", а потому анонсирует дополнительные шаги в адрес Москвы. Первым из них стало лишение "Росатома" права на участие в тендере на строительство энергоблока для местной АЭС. А второй, как ожидается, будет связан с дальнейшим сокращением численности российского дипкорпуса в республике.