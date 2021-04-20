"Отправим их всех домой": Глава МИД Чехии пригрозил выслать из Праги всех российских дипломатов
Это будет означать разрыв дипотношений с Россией. И политик заверил, что он к этому готов.
Фото © Facebook / Jan Hamáček
Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Такое сообщение чиновник разместил во вторник на своей странице в Facebook. Он признался, что "ожидал немного иной реакции с российской стороны", а потому анонсирует дополнительные шаги в адрес Москвы. Первым из них стало лишение "Росатома" права на участие в тендере на строительство энергоблока для местной АЭС. А второй, как ожидается, будет связан с дальнейшим сокращением численности российского дипкорпуса в республике.
"Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему — и на строительство чешско-российских отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой", — написал политик.
Ранее Гамачек призвал страны Евросоюза вслед за Чехией выслать российских дипломатов. Глава МИД заявил, что в республике слышат поддержку со стороны ЕС и США.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС. Теперь принять в нём участие смогут только компании из Франции, Южной Кореи и США. Вместе с тем потери Чехии от исключения "Росатома" из тендера оценили в миллиарды евро.
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