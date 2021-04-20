Бывшего замглавы МЧС приговорили к пяти годам за аферу с продажей должности губернатора

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему первому заместителю главы МЧС генерал-полковнику Сергею Шлякову по делу о крупном мошенничестве, связанному с продажей поста губернатора. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд назначил Шлякову пять лет колонии, Кузнецову — четыре с половиной года колонии, Казарцеву — шесть лет, Онищенко — пять лет лишения свободы", — сказал адвокат потерпевшей стороны Иван Миронов, отметив, что суд обязал обвиняемых солидарно возместить ущерб в размере 65 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2016 году генерал МЧС Сергей Шляков с предполагаемыми подельниками пытался продать бывшему члену Совета Федерации Юрию Удалову должность губернатора Ярославской области за 66 миллионов рублей.

Ранее Лайф писал, что прокурор запросила 11 лет колонии для бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Подсудимого обвиняют в мошенничестве на 490 миллионов рублей и в получении взятки в размере 850 тысяч долларов (около 52 миллионов рублей на момент преступления).

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