Прокуратура Москвы заявила о доказательствах подготовки цветной революции силами ФБК

В ведомстве заверили, что в представленных суду материалах содержатся "исчерпывающие доказательства" того, как структуры Навального ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путём призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и путём попыток вовлечения в эти процессы несовершеннолетних. В связи с этим надзорный орган намерен добиться не только запрета деятельности трёх связанных с Навальным организаций, но и их ликвидации.