Прокуратура Москвы заявила о доказательствах подготовки цветной революции силами ФБК
Ведомство намерено добиться не только запрета деятельности трёх связанных с Навальным организаций, но и их ликвидации.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Структуры Алексея Навального, в частности ФБК*, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ*) и его региональные штабы, готовят цветную революцию по заказу из-за рубежа. Об этом сообщила во вторник Прокуратура города Москвы, которая ранее подала иск о признании перечисленных организаций экстремистскими.
В ведомстве заверили, что в представленных суду материалах содержатся "исчерпывающие доказательства" того, как структуры Навального ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путём призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и путём попыток вовлечения в эти процессы несовершеннолетних. В связи с этим надзорный орган намерен добиться не только запрета деятельности трёх связанных с Навальным организаций, но и их ликвидации.
"Эти организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России. Как указывалось ранее, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария цветной революции", — отмечается в пресс-релизе прокуратуры.
Песков оценил иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией: Закон необходимо соблюдать
Как ранее сообщал Лайф, об иске стало известно 16 апреля, а 19-го числа Мосгорсуд подтвердил поступление материалов.
Напомним, что сам Навальный сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.
* Организации внесены в реестр НКО — иностранных агентов.
Лента новостей
Выбор редакции
Власти Москвы не согласовали акцию на Манежной площади 21 апреля
Песков оценил иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией: Закон необходимо соблюдать
На огороде или на диване: ВЦИОМ узнал о планах россиян на майские праздники
"Надеемся, будет даже дешевле": Россиянам назвали выгодную замену отдыху в Турции
Глава МИД Чехии пригрозил выслать из Праги всех российских дипломатов
Комментариев: 0