Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице начала ухудшаться, в связи с чем необходимо стимулировать вакцинацию среди пожилых людей. С соответствующей инициативой выступили представители бизнеса, написал градоначальник в своём блоге.

"Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания", — написал глава столицы.

Отмечается, что бизнес предложил предоставлять дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка для москвичей старше 60 лет, которые уже сделали прививку от CoViD-19. В свою очередь Собянин добавил, что таким гражданам также можно предоставить целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса, а средства на финансирование программы могли бы собираться за счёт пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса.

Собянин подчеркнул, что во многих странах и городах мира из-за ухудшения ситуации с коронавирусом был введён жёсткий локдаун, а предложенные меры помогут избежать такого сценария в Москве.

Ранее Лайф рассказывал, что в России за сутки выявили менее 8,5 тысячи новых случаев коронавируса. Из них в столице — 1996 случаев.

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