Открыл велосезон, содрав кожу до кости: новосибирские врачи восстановили половину лица мужчине с улыбкой Джокера

Челюстно-лицевые хирурги Новосибирской областной больницы восстановили половину лица 54-летнему мужчине, который во время катания на велосипеде случайно вспорол щёку и рот так, что не мог ни есть, ни разговаривать и стал похож на улыбающегося Джокера. О том, как проходила операция и каким образом россиянин получил травму, рассказал сайт kp.ru.

По информации издания, 14 апреля сибиряк решил прокатиться на велосипеде по городу. Во время прогулки он потерял равновесие и упал в небольшой сугроб. Однако под почти растаявшим снегом оказалось что-то металлическое и острое, что разрезало щёку и рот мужчины, оставив на его лице жутковатую кровавую улыбку. В итоге открытие велосезона обернулось для россиянина госпитализацией.

"Мужчина поступил к нам со скальпированной раной на лице: полностью отслоилась щека, были разорваны уголки рта, а кожа была содрана до кости", — рассказал челюстно-лицевой хирург Дмитрий Прошкин.

Вооружившись инструментами, хирурги сшили все повреждённые мышцы и нервы, что, по сути, является ювелирной работой. Медики также соединили углы рта и жевательные мышцы на лице мужчины, приложив при этом все усилия и профессионализм, чтобы у пациента не осталось улыбки Джокера.

"Пока пациент лежал в реанимации, он питался через зонд. Сейчас его перевели в палату к другим пациентам и уже разрешили самостоятельно есть жидкую пищу — каши и супы", — добавил Прошкин.

Сейчас перенёсший операцию сибиряк находится в больнице под пристальным наблюдением врачей, ему предстоит пройти длительную реабилитацию. В частности, мужчине придётся учиться заново открывать рот, жевать твёрдую пищу и разговаривать. А через какое-то время он будет разрабатывать мимику на оперированной части лица, чтобы улыбаться.

"Через несколько месяцев Иван начнёт выполнять специальные упражнения. Например, складывать губы трубочкой. Пока рубцы только формируются, есть возможность их разработать, чтобы мышцы вспомнили, как совершать те или иные действия", — пояснил Прошкин, уточнив, что лишь спустя год пациент сможет вернуться в нормальное состояние, а о неудачной велопрогулке ему будет напоминать небольшой шрам на щеке.

А ранее новосибирские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли во время кесарева сечения. Пациентке удалили опухоль шейки матки. Всю беременность женщина находилась под особым контролем медиков.

Авторы