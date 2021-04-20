Директор "Турпомощи" объяснил желание Италии открыть границы для российских туристов

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в эфире радио Sputnik прокомментировал недавнее заявление посла Италии в Москве Паскуале Терраччано о возобновлении приёма туристов из России летом этого года. Эксперт также объяснил желание Рима как можно скорее восстановить туристический поток.

"Мы прекрасно понимаем, что такая страна, как Италия, в туристическом плане серьёзно развита и бюджет её формируется в том числе из доходов от туризма. Безусловно, Италия заинтересована в том, чтобы эта часть экономики достаточно быстро и оперативно восстановилась", — сказал Осауленко.

По словам эксперта, граждане России являются наиболее привлекательными и "безопасными" туристами для Италии, а кроме того, наши путешественники привозят с собой деньги. Именно по этой причине итальянские власти будут всячески идти навстречу тому, чтобы как можно быстрее "пустить к себе россиян с туристическими целями". К тому же все прекрасно видят, что ситуация с коронавирусом в РФ на сегодня практически полностью взята под контроль, отметил директор "Турпомощи".

"Наши граждане на сегодняшний день для Европы и, в частности, для Италии абсолютно безопасны. Тем более мы видим, что министр Греции приезжал на прошлой неделе, и Кипр открывается, и Израиль заявил, и Тунис, и много других стран. Такие страны, как Италия, не хотят быть в стороне", — заключил Осауленко.

Как ранее писал Лайф, Италия планирует открыть границы для туристов из России уже летом текущего года, о чём заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Пока въезд в страну ограничен из-за ситуации с коронавирусом.

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