Внимание, за рулём дети: громкие случаи автотрагедий с малолетними водителями
По вине подростков в России совершаются сотни аварий ежегодно. Дети садятся за руль, чтобы казаться крутыми. Как следствие, азарт юных водителей без опыта и знаний нередко приводит к гибели как их самих, так и других людей. Лайф вспомнил о последних событиях, когда хулиганство несовершеннолетнего водителя привело к ДТП и смертельным последствиям.
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Трагедия в Новочеркасске.
Известие о страшном ДТП в Ростовской области никого не оставило равнодушным. В Новочеркасске в аварии погибли пять несовершеннолетних в возрасте 14–15 лет.
Восьмиклассник из кадетского училища весело отмечал в субботу, 17 апреля, свой 14-й день рождения вместе с пятерыми друзьями — тремя мальчиками и двумя девочками. После тусовки дети разъехались по домам, а позже тайком от родителей договорились покататься на машине по ночному городу.
Виновник торжества взял ключи от отцовской машины Hyundai и отправился с друзьями продолжать веселье. Школьники изрядно зарядились алкоголем для настроения.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Машина летела на скорости 100 км/час. Именинник не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. От удара иномарка превратилась в груду искорёженного металла. Пятеро ребят погибли мгновенно, один сейчас находится в коме, за его жизнь борются врачи.
Трагедия для целого города: Новочеркасск сегодня хоронит двух подростков, погибших в страшном ДТП — видео
Приятели мальчика, который был рулём, говорят, что он умел водить машину и частенько на ней катался. Подросток любил погонять и на скутере.
В Ростове погибла девочка-подросток. Скутер, которым управлял 16-летний парень, врезался в мусоровоз.
В пятницу, 16 апреля, скутер Honda врезался во встречный КамАЗ-мусоровоз. Водитель скутера, 16-летний мальчик, получил травмы и сейчас в больнице. Его пассажирка — 15-летняя девочка — умерла на месте.
Оба подростка катались без шлемов. У самого малолетнего водителя нет прав на управление транспортным средством.
На Алтае в аварии погиб несовершеннолетний водитель, пять пассажиров попали в больницу.
В конце марта в Чемальском районе Республики Алтай произошла смертельная авария. 16-летний водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением. Машина съехала с дороги, наскочила на камень и перевернулась. Юный водитель иномарки погиб до приезда скорой помощи. Пятерых пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализировали с травмами.
В селе Кочубеевском Ставропольского края 16-летний парень насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку.
Трагедия случилась 13 августа прошлого года. Подросток за рулём автомобиля ВАЗ насмерть сбил 15-летнюю школьницу. После аварии юный водитель бросил машину и сбежал.
Юноша получил наказание за смертельное ДТП. Суд приговорил его к пяти с половиной годам заключения в воспитательной колонии.
Погоня за школьником в Уфе едва не закончилась трагедией.
В августе прошлого года полицейским Уфы пришлось гоняться по центру города за несовершеннолетним водителем. Юный лихач за рулём квадроцикла пытался скрыться от погони и перевернулся. Родители не верили своим глазам, глядя на снятые служебным регистратором кадры, где их 16-летний сын показывал шоу на дороге с риском для жизни.
На светофоре перед патрульной машиной квадроцикл без номеров стартовал на задних колёсах. Школьник лихо маневрировал между машинами, пересекал сплошные, выезжал на встречную полосу, чудом избегая лобовых столкновений. В итоге несовершеннолетний водитель на перекрёстке не вошёл в поворот. Водитель приземлился на землю, а квадроцикл упёрся в дверь припаркованной иномарки. Юный каскадёр уцелел лишь чудом. Позже подросток признался, что долго копил на дорогую игрушку. Парень так отчаянно старался ускользнуть от полицейских, потому что понимал, что, поскольку у него нет водительского удостоверения, сотрудники ДПС заберут его транспортное средство на штрафстоянку.
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