Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Глава МИД Чехии намерен вызвать российского посла для "выражения возмущения"

Ранее он призвал страны Евросоюза выслать дипломатов РФ.

20 апреля 2021, 13:29
<p>Фото © Pixabaу</p>

Фото © Pixabaу

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время намерен вызвать российского посла в Праге Александра Змеевского, чтобы "выразить ему возмущение" действиями Москвы. Об этом сообщило "Чешское ТВ".

"Глава МИД Ян Гамачек пригласит посла РФ в Праге, чтобы выразить возмущение действиями российской стороны. При этом Гамачек не сообщил, намерен ли он информировать о высылке других дипломатов из Посольства РФ", — отмечается в публикации.

Евросоюз счёл "обоснованными" подозрения о причастности России к взрыву в Чехии

Евросоюз счёл "обоснованными" подозрения о причастности России к взрыву в Чехии

Ранее Гамачек призвал страны Евросоюза вслед за Чехией выслать российских дипломатов. Глава МИД заявил, что в республике слышат поддержку со стороны ЕС и США.

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС. Теперь принять в нём участие смогут только компании из Франции, Южной Кореи и США. Вместе с тем потери Чехии от исключения "Росатома" из тендера оценили в миллиарды евро.

Песков назвал возмутительными обвинения Чехии в причастности России к взрывам на складах

Песков назвал возмутительными обвинения Чехии в причастности России к взрывам на складах

В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов и отъезда из посольства. В дипмиссии останется всего пять дипломатов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков назвал возмутительными обвинения Чехии в причастности России к взрывам на складах

сегодня в 10:16

Песков рассказал о дальнейшей работе посла США в России

сегодня в 10:32

Путин подписал закон о новых требованиях к иноагентам при участии в выборах

сегодня в 13:49

"В США что-то знают": Поляки оценили переброску американских истребителей на учения

сегодня в 14:24

В школе в Армавире на второклашек прямо во время урока рухнул потолок — фото

сегодня в 14:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1