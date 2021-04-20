Глава МИД Чехии намерен вызвать российского посла для "выражения возмущения"
Ранее он призвал страны Евросоюза выслать дипломатов РФ.
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Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время намерен вызвать российского посла в Праге Александра Змеевского, чтобы "выразить ему возмущение" действиями Москвы. Об этом сообщило "Чешское ТВ".
"Глава МИД Ян Гамачек пригласит посла РФ в Праге, чтобы выразить возмущение действиями российской стороны. При этом Гамачек не сообщил, намерен ли он информировать о высылке других дипломатов из Посольства РФ", — отмечается в публикации.
Ранее Гамачек призвал страны Евросоюза вслед за Чехией выслать российских дипломатов. Глава МИД заявил, что в республике слышат поддержку со стороны ЕС и США.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС. Теперь принять в нём участие смогут только компании из Франции, Южной Кореи и США. Вместе с тем потери Чехии от исключения "Росатома" из тендера оценили в миллиарды евро.
В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов и отъезда из посольства. В дипмиссии останется всего пять дипломатов.
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