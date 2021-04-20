Глава МИД Чехии намерен вызвать российского посла для "выражения возмущения"

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время намерен вызвать российского посла в Праге Александра Змеевского, чтобы "выразить ему возмущение" действиями Москвы. Об этом сообщило "Чешское ТВ".

"Глава МИД Ян Гамачек пригласит посла РФ в Праге, чтобы выразить возмущение действиями российской стороны. При этом Гамачек не сообщил, намерен ли он информировать о высылке других дипломатов из Посольства РФ", — отмечается в публикации.

Ранее Гамачек призвал страны Евросоюза вслед за Чехией выслать российских дипломатов. Глава МИД заявил, что в республике слышат поддержку со стороны ЕС и США.

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