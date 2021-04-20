"L’One вернулся, поехали!" Рэпер Леван Горозия отстоял сценическое имя и права на старые песни

Рэпер Леван Горозия сообщил, что договорился с владельцами лейбла Black Star о возвращении сценического псевдонима L’One и прав на все старые песни. Об этом он написал в "Инстаграме".

"L’One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале. Поехали!" — написал музыкант под фотографией с владельцами лейбла Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе.

По его словам, они уладили все недопонимания и закрывают главу с большим уважением друг к другу и пожеланием успехов в дальнейших проектах. Исполнитель также поблагодарил всю команду лейбла за поддержку и за музыку.

Леван Горозия — талантливый музыкант из далёкой Якутии, который сумел без денег и связей покорить столицу и внести свой вклад в отечественную рэп-культуру. С 2012 по 2019 год был артистом Black Star, позже решил начать новый этап в своей жизни и отправился в самостоятельное плавание. Подробнее о биографии самобытного музыканта читайте на сайте uznayvse.ru.

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