"L’One вернулся, поехали!" Рэпер Леван Горозия отстоял сценическое имя и права на старые песни
Он уладил все недопонимания с владельцами Black Star, стороны закрывают эту главу с большим уважением друг к другу.
Леван Горозия (в центре). Фото © Instagram / l_one_mars
Рэпер Леван Горозия сообщил, что договорился с владельцами лейбла Black Star о возвращении сценического псевдонима L’One и прав на все старые песни. Об этом он написал в "Инстаграме".
"L’One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале. Поехали!" — написал музыкант под фотографией с владельцами лейбла Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе.
По его словам, они уладили все недопонимания и закрывают главу с большим уважением друг к другу и пожеланием успехов в дальнейших проектах. Исполнитель также поблагодарил всю команду лейбла за поддержку и за музыку.
Леван Горозия — талантливый музыкант из далёкой Якутии, который сумел без денег и связей покорить столицу и внести свой вклад в отечественную рэп-культуру. С 2012 по 2019 год был артистом Black Star, позже решил начать новый этап в своей жизни и отправился в самостоятельное плавание. Подробнее о биографии самобытного музыканта читайте на сайте uznayvse.ru.
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