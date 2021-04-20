Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"L’One вернулся, поехали!" Рэпер Леван Горозия отстоял сценическое имя и права на старые песни

Он уладил все недопонимания с владельцами Black Star, стороны закрывают эту главу с большим уважением друг к другу.

20 апреля 2021, 13:19
<p>Леван Горозия (в центре). Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CN4XiRqJMWZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l_one_mars</a></p>

Леван Горозия (в центре). Фото © Instagram / l_one_mars

Рэпер Леван Горозия сообщил, что договорился с владельцами лейбла Black Star о возвращении сценического псевдонима L’One и прав на все старые песни. Об этом он написал в "Инстаграме".

"L’One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале. Поехали!" — написал музыкант под фотографией с владельцами лейбла Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе.

По его словам, они уладили все недопонимания и закрывают главу с большим уважением друг к другу и пожеланием успехов в дальнейших проектах. Исполнитель также поблагодарил всю команду лейбла за поддержку и за музыку.

"Любовь внутри нас": рэпер L'One и его супруга станут родителями в третий раз

"Любовь внутри нас": рэпер L'One и его супруга станут родителями в третий раз

Леван Горозия — талантливый музыкант из далёкой Якутии, который сумел без денег и связей покорить столицу и внести свой вклад в отечественную рэп-культуру. С 2012 по 2019 год был артистом Black Star, позже решил начать новый этап в своей жизни и отправился в самостоятельное плавание. Подробнее о биографии самобытного музыканта читайте на сайте uznayvse.ru.

Ранее Лайф сообщал о выходе первой песни рэпера DMX после его смерти.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1