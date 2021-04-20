"Смесь злобной клоунады и бытового хамства": Толстой оценил скандальную выходку украинского депутата на заседании ПАСЕ

По его словам, Гончаренко — типичный провокатор, олицетворяющий нынешнюю киевскую власть.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко своим поведением отражает суть политики нынешних украинских властей. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой. По его мнению, оценку действиям киевского депутата должна дать не только комиссия ПАСЕ, но и уголовный суд.

"Мы уже не раз обращали внимание руководства ПАСЕ на недопустимость поведения Гончаренко. Он является провокатором, отражающим суть нынешней киевской власти — смесь злобной клоунады и бытового хамства", — объяснил Толстой в комментарии ТАСС.

Также вице-спикер нижней палаты российского парламента уверен, что дело Гончаренко должен рассматривать и уголовный суд, поскольку украинского депутата подозревают в причастности к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.

Как ранее уже писал Лайф, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал выступление депутата Рады и потребовал от него покинуть зал заседаний. В ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы Гончаренко подошёл к микрофону и заявил об игнорировании темы территориальной целостности государств-членов и мирном урегулировании конфликтов в Европе. После этого он достал украинский флаг и потребовал от участников посмотреть на него.