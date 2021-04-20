Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны", — заявил Шойгу.

По словам министра, на Северном флоте также планируют провести испытания 79 образцов техники, включая 13 кораблей и судов, а также четыре подводные лодки — "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов".

Кроме того, Шойгу сообщил об успешном совершении дальних походов и выполнении задач боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана атомным подводным крейсером "Князь Владимир" и фрегатом "Адмирал флота Касатонов".

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