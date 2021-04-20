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Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году

А на Северном флоте проверят 79 образцов техники, включая 13 кораблей и четыре подводные лодки.

20 апреля 2021, 13:26
<p>Пуск ракеты "Циркон". Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12329718@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Пуск ракеты "Циркон". Фото © Минобороны РФ

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны", — заявил Шойгу.

В России разрабатывают цепочку гиперзвуковых комплексов для развития "Авангарда" и "Циркона"

В России разрабатывают цепочку гиперзвуковых комплексов для развития "Авангарда" и "Циркона"

По словам министра, на Северном флоте также планируют провести испытания 79 образцов техники, включая 13 кораблей и судов, а также четыре подводные лодки — "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов".

Кроме того, Шойгу сообщил об успешном совершении дальних походов и выполнении задач боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана атомным подводным крейсером "Князь Владимир" и фрегатом "Адмирал флота Касатонов".

Ранее была названа отличительная особенность системы "воздушного минирования" от БПЛА. Эта система может развивать скорость до 300 километров в час, но при этом оставаться на связи, удаляясь от пункта управления на десятки километров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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