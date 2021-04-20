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"Нас терроризируют буквально каждый день": Крымский политолог предсказал серию новых исков к Украине

По мнению эксперта, водная блокада полуострова стала лишь одним из звеньев в агрессивной политике, которую официальный Киев всегда проводил по отношению к крымчанам.

20 апреля 2021, 13:26
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/krymsky.bridge?z=photo-101087050_457248397/wall-101087050_115386" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Крымский мост </a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Крымский мост

Доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров объяснил, чем вызваны намерения крымских властей засудить Украину из-за водной блокады полуострова. По словам эксперта, враждебные действия подобного рода спускать нельзя, ведь речь фактически идёт о терроризме.

Крым предъявит иск по водной блокаде трём гражданам Украины

Крым предъявит иск по водной блокаде трём гражданам Украины

"Нас терроризируют. В том числе вот сейчас, буквально каждый день. Это, конечно, не те переживания и жертвы, которые испытывает Донбасс, но тем не менее это тоже проявление этой террористической сущности современного украинского государства", — приводит слова Никифорова РИА ФАН.

Он напомнил, что Украина и раньше проводила в отношении Крымского полуострова политику, близкую по своим признакам к колониальной, которая впоследствии дополнилась санкциями, различного рода блокадами и заброской на полуостров диверсантов.

В Совфеде и Госдуме оценили планы Крыма подать иски к Украине из-за водной блокады

В Совфеде и Госдуме оценили планы Крыма подать иски к Украине из-за водной блокады

"У этого всего есть и конкретные виновные. И в том иске, который готовится, сегодня они не все озвучиваются. Я думаю, что иск будет не один и со временем список этих лиц будет значительно длиннее", — уверен он.

Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.


Ущерб от водной блокады Крыма Украиной оценили в полтора триллиона рублей

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Ранее стало известно, что Крым предъявит иск по водной блокаде полуострова трём гражданам Украины. Речь идёт о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также действующем — Мустафе Джемилёве.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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