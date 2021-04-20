"Нас терроризируют буквально каждый день": Крымский политолог предсказал серию новых исков к Украине

Доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров объяснил, чем вызваны намерения крымских властей засудить Украину из-за водной блокады полуострова. По словам эксперта, враждебные действия подобного рода спускать нельзя, ведь речь фактически идёт о терроризме.

"Нас терроризируют. В том числе вот сейчас, буквально каждый день. Это, конечно, не те переживания и жертвы, которые испытывает Донбасс, но тем не менее это тоже проявление этой террористической сущности современного украинского государства", — приводит слова Никифорова РИА ФАН.

Он напомнил, что Украина и раньше проводила в отношении Крымского полуострова политику, близкую по своим признакам к колониальной, которая впоследствии дополнилась санкциями, различного рода блокадами и заброской на полуостров диверсантов.

"У этого всего есть и конкретные виновные. И в том иске, который готовится, сегодня они не все озвучиваются. Я думаю, что иск будет не один и со временем список этих лиц будет значительно длиннее", — уверен он.

Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.



Ранее стало известно, что Крым предъявит иск по водной блокаде полуострова трём гражданам Украины. Речь идёт о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также действующем — Мустафе Джемилёве.

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