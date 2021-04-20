Сын пресс-секретаря Петра Толстого лишился телефона, поверив в историю грабителя об украденном смартфоне. Видео © LIFE

Сын пресс-секретаря вице-спикера Госдумы Петра Толстого отдал телефон грабителю, поверив в историю об украденном у племянника злоумышленника смартфоне. Об этом Лайфу рассказал источник. Инцидент записали камеры видеонаблюдения.

Депутат Госдумы Пётр Толстой. Фото © ТАСС / Игорь Генералов

Отмечается, что в полицию обратился один из приятелей подростка, который тоже попался на уловку злоумышленника. Всё произошло днём 19 апреля на детской площадке в одном из дворов Москвы. Три мальчика в возрасте от 13 до 15 лет гуляли, когда к ним подошёл неизвестный. Мужчина, которому на вид лет 40–45, обратился к школьникам с просьбой показать телефоны, так как у его племянника якобы украли смартфон, а один из гаджетов подростков очень на него похож.

Дети отдали аппараты злоумышленнику, после чего тот сказал им ждать на месте, пока он будет "проводить проверку". Мужчина ушёл в неизвестном направлении, а минут через десять на площадку подошли друзья подростков, которые сказали, что те попались на уловку грабителя. Пострадавшие тут же начали звонить родителям и обратились в полицию.

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина долго разговаривает с компанией мальчиков, после чего уходит со двора.

Сейчас злоумышленника разыскивают правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве преступник-неудачник пытался ограбить Сбер с гранатой, но в итоге спасался бегством. Сотрудница финансовой организации, вместо того чтобы выполнить требования злоумышленника, нажала на тревожную кнопку.

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