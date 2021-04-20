Google назвал борщ российским блюдом

Интернет-платформа "Google искусство и культура" внесла борщ в список десяти российских блюд, которые вошли в историю.

"История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком!" — говорится в статье.

Авторы отмечают, что со временем борщевик заменили другие ингредиенты, но название "борщ" никуда не исчезло и стало обозначать супы с кислым вкусом. Они также уточнили, что существует множество вариаций приготовления этого блюда, в том числе украинская — с тёртым салом и чесноком.

Ранее Лайф рассказывал, что мировой ресторанный гид Michelin отнёс борщ к русской кухне. Украина стремится оспорить это утверждение и заявляет об исключительных исторических правах на суп.

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