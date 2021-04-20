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Путин подписал закон о новых требованиях к иноагентам при участии в выборах

Теперь им необходимо сообщать избирателям о своём статусе и не мешать выдвижению или победе кандидатов.

20 апреля 2021, 13:49
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65326/photos/65456" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает кандидатов на выборные должности сообщать о статусе иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Об этом сообщается из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента или юридически связанное с иноагентом, при участии в избирательных кампаниях должно указывать эту информацию в заявлениях, подписных листах и агитационных материалах. Информация должна занимать не менее 15% от площади или объёма агитпубликаций.

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Кроме того, теперь незарегистрированные общественные объединения и иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, лица без гражданства не могут вести работу, препятствующую выдвижению или победе кандидатов на выборах и референдумах или в других формах участвовать в избирательных кампаниях.

Предусматривается также, что при внесении пожертвований в избирательный фонд гражданином-иноагентом в платёжном поручении он должен указать эти сведения. А кандидат с судимостью должен сообщить о ней в подписном листе сразу после отчества.

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Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах для физлиц и организаций-иноагентов. Они могут достигать до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до полумиллиона рублей для юридических лиц.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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