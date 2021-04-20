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Шойгу: США и НАТО продолжают провокационную деятельность в акватории Чёрного моря

По его оценке, "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении" остаётся сложной.

20 апреля 2021, 14:02
<p>Фото © NurPhoto / Corbis via Getty Images</p>

Фото © NurPhoto / Corbis via Getty Images

США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ во вторник заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Другую угрозу, по его словам, представляет военно-политическое руководство Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

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"Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря", перечислил он основные точки напряжения у российских границ.

В целом, по оценке Шойгу, "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной". Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России, заявил он.

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Напомним, что с 20 по 24 апреля Россия ввела временные ограничения на осуществление полётов над частью Крыма и Чёрного моря. В зону ограничений полётов до 19 тысяч метров попала территория над южной частью полуострова от Севастополя до Феодосии, прилегающие к Южному берегу территориальные воды, а также часть международных вод. А в период с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России.

Лайф рассказывал, что в России ранее началась проверка боеготовности Вооружённых сил РФ — войска вышли на полигоны для учений. Всего в течение месяца состоится 4048 манёвров.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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