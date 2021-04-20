Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В школе в Армавире на второклашек прямо во время урока рухнул потолок — фото

Пострадавших детей увезли в больницу, следствие начало проверку данного инцидента.

20 апреля 2021, 14:17
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В одной из школ города Армавира Краснодарского края прямо во время урока рухнул потолок. В результате происшествия пострадало три ученика второго класса.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в одном из кабинетов школы № 2. Огромный кусок штукатурки упал на детей во время занятия, после чего троих ребятишек пришлось госпитализировать — всем пострадавшим по девять лет. Отмечается, что остальные учащиеся сумели вовремя увернуться и отделались испугом.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

"По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и выезд на место следователя", — сообщается на сайте СУ СК по региону.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все детали произошедшего. Сообщается, что угрозы для жизни пострадавших детей нет. Как уточнили в ведомстве, ремонтные работы в здании учебного заведения проводились в 2018 году.

"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

Ранее похожее происшествие случилось в архангельской школе, там во время урока на детей также обрушился потолок. Один из учеников получил ушиб головы и был госпитализирован. Как установили прибывшие на место специалисты МЧС, во время уроков в школе проходил ремонт кровли. Именно этот фактор, предположительно, и вызвал обрушение. Прокуратура организовала проверку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Приплыл Славик": Отец с сыном застряли на уазике посреди реки под Геленджиком — видео

вчера в 12:31

Под Краснодаром восемь учеников получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы

16 апреля, 19:17

Сын пресс-секретаря Петра Толстого лишился телефона, поверив в историю грабителя об украденном смартфоне — видео

сегодня в 14:08

Бывшего замглавы МЧС приговорили к пяти годам за аферу с продажей должности губернатора

сегодня в 14:36

"В США что-то знают": Поляки оценили переброску американских истребителей на учения

сегодня в 14:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1