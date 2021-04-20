В школе в Армавире на второклашек прямо во время урока рухнул потолок — фото

В одной из школ города Армавира Краснодарского края прямо во время урока рухнул потолок. В результате происшествия пострадало три ученика второго класса.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в одном из кабинетов школы № 2. Огромный кусок штукатурки упал на детей во время занятия, после чего троих ребятишек пришлось госпитализировать — всем пострадавшим по девять лет. Отмечается, что остальные учащиеся сумели вовремя увернуться и отделались испугом.

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"По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и выезд на место следователя", — сообщается на сайте СУ СК по региону.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все детали произошедшего. Сообщается, что угрозы для жизни пострадавших детей нет. Как уточнили в ведомстве, ремонтные работы в здании учебного заведения проводились в 2018 году.

Ранее похожее происшествие случилось в архангельской школе, там во время урока на детей также обрушился потолок. Один из учеников получил ушиб головы и был госпитализирован. Как установили прибывшие на место специалисты МЧС, во время уроков в школе проходил ремонт кровли. Именно этот фактор, предположительно, и вызвал обрушение. Прокуратура организовала проверку.

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