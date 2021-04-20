"Не могла говорить, западал язык": Алёну Водонаеву экстренно госпитализировали. Видео © Instagram / alenavodonaeva

Телеведущую и бывшую участницу телепроекта "Дом-2" Алёну Водонаеву экстренно госпитализировали. Об этом она сама рассказала в "Инстаграме".

"Меня увозят в больницу. Не теряйте меня", — написала телеведущая, выложив фотографию с медиком скорой помощи.

Позже Водонаева записала несколько сториз уже из медучреждения, в которых подробно рассказала, что с ней случилось. По словам экс-звезды "Дома-2", сначала она не могла говорить, у неё западал язык. Сейчас состояние телеведущей уже улучшилось, ей предстоит обследование. Отметим, что на видео её речь всё ещё немного заторможена.

Ранее Лайф рассказывал, что украинский продюсер Юрий Никитин, который сотрудничает с Веркой Сердючкой, сообщил о тяжёлой болезни артиста. При этом он не уточнил, какой именно. Отмечалось также, что заболевание Андрея Данилко "гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд".

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