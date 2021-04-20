Моргенштерн, Бузова и не только: кто из звёзд пытался заработать на собственном имени

Моргенштерн

Рэпер зарегистрировал свою фамилию как товарный знак в Роспатенте и получил права на косметические продукты, аппаратуру и инструменты для записи звука, ювелирные изделия, одежду и аксессуары, продукты питания, алкогольную и табачную продукцию.

На упаковках этих товаров будет использоваться фамилия Моргенштерна. Кроме того, у рэпера есть собственный товарный знак, представляющий собой фамилию исполнителя на русском и английском языках.

Ольга Бузова

У теледивы есть собственная линия одежды Olga Buzova Design. Бренд пользовался успехом, а вот несколько лет назад финансовые показатели бизнеса не оправдали ожиданий: чистая прибыль фирмы ООО "ФЭШН" в 12 миллионов к 2017 году превратилась в минус два миллиона.

Помимо одежды Бузова вместе со своей сестрой Анной открыла несколько магазинов с бижутерией Bijoux Room. Однако девушки столкнулись с негативной реакцией: их обвиняли в плагиате и дешевизне украшений. К слову, изделия и правда из себя особо ничего не представляли, а похожие можно было найти в других магазинах по более низкой цене. Да и посещали магазин в основном фанаты "Дома-2".

Видимо, поняв, что с одеждой и украшениями дружба у неё не складывается, Бузова решает открыть сеть здорового питания BUZfood. Но и с едой не сложилось. Вскоре московские рестораны артистки и вовсе перестали функционировать из-за неуплаты налогов.

Неудача произошла и с криптовалютой и платформой, на которой можно было искать работу, совершать финансовые операции и делать покупки. На Buzar и бузкоин возлагали большие надежды, но, увы, и криптобизнес пришлось свернуть.

Анастасия Ивлеева

В феврале блогер и телеведущая зарегистрировала фирму ООО "Коленки пчелы", которая будет выпускать собственные чипсы, энергетический напиток и шоколад. Вскоре компания планирует подать заявление на регистрацию в Роспатент товарные знаки для чипсов "Изи-пизи" и энергетика "Чича-бум". А вот под каким названием будет выпускаться шоколадка, пока не ясно.

По словам одного из деловых партнёров Ивлеевой Алексея Клочкова, запуск всей линейки обойдётся им в 30−60 млн рублей, а на каждый из трёх брендов планируется потратить по 10−20 млн рублей. Известно, что доля Ивлеевой в компании составляет 45%.

Гарик Харламов

Резидент Comedy Club тоже решил не стоять в стороне и стал выпускать одежду под брендом Bulldog moda. Но завышенная цена обычных футболок отпугнула покупателей. Не удалось заработать и на выпуске детской одежды Bulldog kids — тоже по высокой цене. Позже Харламов решил создать "Креативное агентство "Бульдог", но в 2017 году туда явилась налоговая служба. Оказалось, что дохода (заработков от рекламы) компания не получала, в пенсионный фонд взносы не шли, а дебиторская задолженность превышала активы.

Михаил Галустян

Кадр из фильма "Тот ещё Карлосон!" © "Кинопоиск"

Шоумену пришлось закрыть аж две фирмы: сначала организацию по производству фильмов "Топ-фильм комедия", а потом и "Вайзерланд" — фирму, которая собиралась представить миру мобильное приложение с аватарами российских звёзд шоу-бизнеса. Бета-версия превзошла ожидания: за день её скачало 15 тысяч человек. Но это не помогло Галустяну потянуть расходы компании, и её пришлось закрыть.

Авторы