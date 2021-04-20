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Моргенштерн, Бузова и не только: кто из звёзд пытался заработать на собственном имени

"Изи-пизи", "Чича-бум" и шоколадки. Скоро такие продукты под смешными названиями начнёт выпускать блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. За звёздами уже давно наблюдается тренд выпускать товары собственной марки, но не многие из них смогли удержаться на плаву. Кто и на чём строил свой бизнес — в подборке Лайфа.

20 апреля 2021, 13:30
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B8_av-voEqU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a>, <a href="https://www.instagram.com/p/B8_u47KIE4I/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / olgabuzova_design</a>, <a href="https://www.instagram.com/p/CM2J352A8gg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / _agentgirl_</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / morgen_shtern, Instagram / olgabuzova_design, Instagram / _agentgirl_

Моргенштерн

Фото © Instagram / morgen_shtern

Фото © Instagram / morgen_shtern

Рэпер зарегистрировал свою фамилию как товарный знак в Роспатенте и получил права на косметические продукты, аппаратуру и инструменты для записи звука, ювелирные изделия, одежду и аксессуары, продукты питания, алкогольную и табачную продукцию.

На упаковках этих товаров будет использоваться фамилия Моргенштерна. Кроме того, у рэпера есть собственный товарный знак, представляющий собой фамилию исполнителя на русском и английском языках.

Моргенштерн в шоколаде: как родители эпатажного рэпера стали рублёвыми миллионерами, а он — долларовым

Моргенштерн в шоколаде: как родители эпатажного рэпера стали рублёвыми миллионерами, а он — долларовым

Ольга Бузова

Фото © Instagram / olgabuzova_design

Фото © Instagram / olgabuzova_design

У теледивы есть собственная линия одежды Olga Buzova Design. Бренд пользовался успехом, а вот несколько лет назад финансовые показатели бизнеса не оправдали ожиданий: чистая прибыль фирмы ООО "ФЭШН" в 12 миллионов к 2017 году превратилась в минус два миллиона.

Помимо одежды Бузова вместе со своей сестрой Анной открыла несколько магазинов с бижутерией Bijoux Room. Однако девушки столкнулись с негативной реакцией: их обвиняли в плагиате и дешевизне украшений. К слову, изделия и правда из себя особо ничего не представляли, а похожие можно было найти в других магазинах по более низкой цене. Да и посещали магазин в основном фанаты "Дома-2".

Видимо, поняв, что с одеждой и украшениями дружба у неё не складывается, Бузова решает открыть сеть здорового питания BUZfood. Но и с едой не сложилось. Вскоре московские рестораны артистки и вовсе перестали функционировать из-за неуплаты налогов.

Неудача произошла и с криптовалютой и платформой, на которой можно было искать работу, совершать финансовые операции и делать покупки. На Buzar и бузкоин возлагали большие надежды, но, увы, и криптобизнес пришлось свернуть.

Маникюрша и поставщик ФСБ: с чего начинали свой звёздный путь супруги Ивлеева и Элджей

Маникюрша и поставщик ФСБ: с чего начинали свой звёздный путь супруги Ивлеева и Элджей

Анастасия Ивлеева

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

В феврале блогер и телеведущая зарегистрировала фирму ООО "Коленки пчелы", которая будет выпускать собственные чипсы, энергетический напиток и шоколад. Вскоре компания планирует подать заявление на регистрацию в Роспатент товарные знаки для чипсов "Изи-пизи" и энергетика "Чича-бум". А вот под каким названием будет выпускаться шоколадка, пока не ясно.

По словам одного из деловых партнёров Ивлеевой Алексея Клочкова, запуск всей линейки обойдётся им в 30−60 млн рублей, а на каждый из трёх брендов планируется потратить по 10−20 млн рублей. Известно, что доля Ивлеевой в компании составляет 45%.

Гарик Харламов

Фото © Instagram / bulldog.moda

Фото © Instagram / bulldog.moda

Резидент Comedy Club тоже решил не стоять в стороне и стал выпускать одежду под брендом Bulldog moda. Но завышенная цена обычных футболок отпугнула покупателей. Не удалось заработать и на выпуске детской одежды Bulldog kids — тоже по высокой цене. Позже Харламов решил создать "Креативное агентство "Бульдог", но в 2017 году туда явилась налоговая служба. Оказалось, что дохода (заработков от рекламы) компания не получала, в пенсионный фонд взносы не шли, а дебиторская задолженность превышала активы.

Михаил Галустян

Кадр из фильма "Тот ещё Карлосон!" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Тот ещё Карлосон!" © "Кинопоиск"

Шоумену пришлось закрыть аж две фирмы: сначала организацию по производству фильмов "Топ-фильм комедия", а потом и "Вайзерланд" — фирму, которая собиралась представить миру мобильное приложение с аватарами российских звёзд шоу-бизнеса. Бета-версия превзошла ожидания: за день её скачало 15 тысяч человек. Но это не помогло Галустяну потянуть расходы компании, и её пришлось закрыть.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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