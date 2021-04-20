"Боль утраты, несоизмеримая ни с чем": Погибший в страшном ДТП в Новочеркасске подросток повторил судьбу отца
Отца парня на глазах жены насмерть сбила машина, женщина до сих пор не может оправиться от потери.
Скриншот видео © LIFE
Друг семьи погибшего в ДТП в Новочеркасске подростка рассказал о трагической смерти отца мальчика. Видео © LIFE
В Новочеркасске, Ростовская область, сегодня прошли похороны подростков, погибших в страшной аварии 18 апреля. Как писал Лайф, Hyundai Solaris под управлением несовершеннолетнего водителя врезался в дерево. ДТП унесло жизни пятерых детей, нескольких из них проводили в последний путь сегодня. Лайф побывал на похоронах одного из подростков и пообщался с другом его семьи Сергеем, который рассказал о трагической смерти отца мальчика.
"Никита года два-три назад потерял отца в автокатастрофе. На глазах у матери его сбила машина. И Маша до сих пор эту утрату переносит тяжело", — рассказал нам Сергей.
По словам мужчины, мать парня ещё не смирилась со смертью мужа. Никита же был единственным её сыном и повторил судьбу отца — погиб в ДТП.
"Вы, наверное, можете себе представить, какая у неё боль утраты, несоизмеримая ни с чем", — добавил Сергей.
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Напомним, что жуткое ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Сейчас он находится в коме. 20 апреля Новочеркасск похоронил двух погибших подростков, их приятелей проводят в последний путь в среду, 21 апреля. Всем жертвам аварии было не больше 15 лет.
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