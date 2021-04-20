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Псаки заявила, что американский посол вернётся в Москву после консультаций в Штатах

На родине высокопоставленного дипломата ждёт также встреча с семьёй.

20 апреля 2021, 17:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан вернётся в Москву по завершении консультаций в Вашингтоне. Об этом в ходе брифинга журналистам рассказала пресс-секретарь американского лидера Джо Байдена Джен Псаки.

"И он вернётся в Москву скоро", — указала представитель Белого дома.

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Ранее портал Axios писал, что дипломат придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.

Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физлиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля МИД России объявил ответные меры: десять американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.

Американский посол отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию Москвы

Американский посол отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию Москвы

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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