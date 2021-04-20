Псаки заявила, что американский посол вернётся в Москву после консультаций в Штатах
На родине высокопоставленного дипломата ждёт также встреча с семьёй.
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Посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан вернётся в Москву по завершении консультаций в Вашингтоне. Об этом в ходе брифинга журналистам рассказала пресс-секретарь американского лидера Джо Байдена Джен Псаки.
"И он вернётся в Москву скоро", — указала представитель Белого дома.
Ранее портал Axios писал, что дипломат придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.
Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физлиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля МИД России объявил ответные меры: десять американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.
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