Псаки заявила, что американский посол вернётся в Москву после консультаций в Штатах

Посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан вернётся в Москву по завершении консультаций в Вашингтоне. Об этом в ходе брифинга журналистам рассказала пресс-секретарь американского лидера Джо Байдена Джен Псаки.

"И он вернётся в Москву скоро", — указала представитель Белого дома.

Ранее портал Axios писал, что дипломат придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.

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