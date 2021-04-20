Биолог объяснил, почему бобры выходят к людям

Весной у бобров начинается массовое естественное расселение, и молодые особи отделяются от родителей, подыскивают себе новый дом. Во время поисков жилища животные становятся более спокойными и иногда могут выходить в город. Об этом рассказал биолог и блогер Павел Глазков в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург", комментируя инцидент с грызуном, найденным в центре Северной столицы.

По словам биолога, бобр мог приплыть в город ночью и начать обследовать его, а с наступлением утра, испугавшись шума мегаполиса, мог спрятаться во дворе, забившись в угол. Эксперт предупредил, что при встрече с животным ни в коем случае нельзя к нему приближаться, так как грызун может посчитать человека за угрозу и применить своё главное оружие — острозаточенные зубы.

Если вы натолкнулись на бобра, то лучше держаться от него на расстоянии и сообщить в Комитет по природопользованию. Специалисты примут решение, каких экспертов направить для спасения животного.

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