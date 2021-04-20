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Биолог объяснил, почему бобры выходят к людям

Если животное посчитает человека опасным, то может применить своё главное оружие — острозаточенные зубы.

20 апреля 2021, 18:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Весной у бобров начинается массовое естественное расселение, и молодые особи отделяются от родителей, подыскивают себе новый дом. Во время поисков жилища животные становятся более спокойными и иногда могут выходить в город. Об этом рассказал биолог и блогер Павел Глазков в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург", комментируя инцидент с грызуном, найденным в центре Северной столицы.

По словам биолога, бобр мог приплыть в город ночью и начать обследовать его, а с наступлением утра, испугавшись шума мегаполиса, мог спрятаться во дворе, забившись в угол. Эксперт предупредил, что при встрече с животным ни в коем случае нельзя к нему приближаться, так как грызун может посчитать человека за угрозу и применить своё главное оружие — острозаточенные зубы.

Белый медведь прогулялся по детской площадке на Таймыре — видео

Белый медведь прогулялся по детской площадке на Таймыре — видео

Если вы натолкнулись на бобра, то лучше держаться от него на расстоянии и сообщить в Комитет по природопользованию. Специалисты примут решение, каких экспертов направить для спасения животного.

Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине медведь прогулялся вокруг забора школы. От здания учебного заведения косолапого отпугнул охранник, который с криками выбежал на улицу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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