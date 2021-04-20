Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эксперт объяснил, почему куриные яйца не нужно мыть сразу после покупки

Всё дело в защитной плёнке, которая обволакивает скорлупу.

20 апреля 2021, 18:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Куриные яйца следует хранить в холодильнике, мыть их нужно только непосредственно перед употреблением, а не сразу после покупки. Об этом рассказал главный эксперт Росптицесоюза по ветеринарным вопросам Сергей Яковлев.

Терапевт назвала "самый отвратительный" мёд

Терапевт назвала "самый отвратительный" мёд

По словам специалиста, на поверхности яичной скорлупы есть специальная плёнка, которая защищает от проникновения различных микроорганизмов. И вода запросто смывает эту плёнку. Если вымытое куриное яйцо отправляется на хранение в холодильник, то внутрь может попасть инфекция, добавил эксперт.

"Перед употреблением можно помыть, потому что на поверхности яйца могут быть разные микроорганизмы. Если вы готовите какую-то яичницу, например глазунью, происходит термическая обработка. Тем не менее может что-то попасть на руки", — пояснил Яковлев в интервью телеканалу "Звезда".

Малышева назвала продукты, снижающие эффективность вакцинации от коронавируса

Малышева назвала продукты, снижающие эффективность вакцинации от коронавируса

Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала россиянам о самом полезном способе приготовления яиц, при котором холестерина можно не бояться. При этом специалист призвала включать в рацион разные виды яиц, но не рекомендовала есть одно и то же блюдо из этого продукта каждый день на завтрак.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1