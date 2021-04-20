Эксперт объяснил, почему куриные яйца не нужно мыть сразу после покупки

Куриные яйца следует хранить в холодильнике, мыть их нужно только непосредственно перед употреблением, а не сразу после покупки. Об этом рассказал главный эксперт Росптицесоюза по ветеринарным вопросам Сергей Яковлев.

По словам специалиста, на поверхности яичной скорлупы есть специальная плёнка, которая защищает от проникновения различных микроорганизмов. И вода запросто смывает эту плёнку. Если вымытое куриное яйцо отправляется на хранение в холодильник, то внутрь может попасть инфекция, добавил эксперт.

"Перед употреблением можно помыть, потому что на поверхности яйца могут быть разные микроорганизмы. Если вы готовите какую-то яичницу, например глазунью, происходит термическая обработка. Тем не менее может что-то попасть на руки", — пояснил Яковлев в интервью телеканалу "Звезда".

Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала россиянам о самом полезном способе приготовления яиц, при котором холестерина можно не бояться. При этом специалист призвала включать в рацион разные виды яиц, но не рекомендовала есть одно и то же блюдо из этого продукта каждый день на завтрак.

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