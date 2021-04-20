Глава МИД Латвии пригрозил России новыми жёсткими санкциями

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил России введением новых жёстких санкций. Данное заявление глава внешнеполитического ведомства страны сделал в эфире Латвийского радио. Так высокопоставленный дипломат прокомментировал итоги состоявшейся 19 апреля встречи министров иностранных дел ЕС, во время которой обсуждалась и ситуация на российско-украинской границе.

По словам Ринкевича, Европу тревожит данная ситуация. Кроме того, он заявил о якобы наращивании российской военной мощи у границы с Незалежной. Министр назвал происходящее эскалацией, добавив, что со стороны Москвы звучат очень резкие заявления.

"Весь аппарат пропаганды работает на полную мощь. Мы считаем, что за эскалацию ответит именно российская сторона. Мы ещё раз призвали к разрядке. Также решили, что в случае каких-то агрессивных действий, как сказал украинский министр иностранных дел, "красная линия — это границы Украины". Если кто-то перейдёт границы Украины или начнутся военные действия, то это станет агрессией. И тогда абсолютно ясно, что по линии Евросоюза будет решаться вопрос о жёстких секторальных экономических санкциях. По сравнению с ними нынешние покажутся лёгкой прогулкой", — отметил глава МИД Латвии.

Как уточнил Ринкевич, ситуация в данном регионе очень серьёзная, а "ответственность за это несёт Россия".

"И я надеюсь, что политические и дипломатические методы дадут положительный результат", — резюмировал глава МИД Латвии.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представил своим коллегам из Евросоюза новый план действий по "сдерживанию России", включающий секторальные санкции.

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