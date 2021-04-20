Участники Суперлиги экстренно соберутся и обсудят роспуск турнира
Своё желание покинуть его уже выразил целый ряд клубов, среди которых "Атлетико", "Челси" и "Манчестер Сити".
Фото © thesupleague.com
Клубы-основатели европейской Суперлиги проведут собрание, на котором обсудят возможный роспуск турнира. Об этом в "Твиттере" сообщает TalkSport.
BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.— talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021
- talkSPORT sources understand.
📻 Listen → https://t.co/VJgUHnHODz pic.twitter.com/72d2cqaAea
При этом ранее в СМИ появилась информация, что клубы начали высказывать желание покинуть ряды участников Суперлиги. В их числе оказались "Челси" и "Манчестер Сити", которым предстоит играть в полуфинале Лиги чемпионов, а также "Атлетико" из Мадрида. Кроме того, сообщалось о возможном желании выхода из турнира "Барселоны".
Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги, которая может стать альтернативой Лиги чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг и РПЛ выступили против этого.
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