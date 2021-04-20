Участники Суперлиги экстренно соберутся и обсудят роспуск турнира

При этом ранее в СМИ появилась информация, что клубы начали высказывать желание покинуть ряды участников Суперлиги. В их числе оказались "Челси" и "Манчестер Сити", которым предстоит играть в полуфинале Лиги чемпионов, а также "Атлетико" из Мадрида. Кроме того, сообщалось о возможном желании выхода из турнира "Барселоны".