Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Участники Суперлиги экстренно соберутся и обсудят роспуск турнира

Своё желание покинуть его уже выразил целый ряд клубов, среди которых "Атлетико", "Челси" и "Манчестер Сити".

20 апреля 2021, 18:43
<p>Фото © <a href="https://thesuperleague.com/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thesupleague.com</a></p>

Фото © thesupleague.com

Клубы-основатели европейской Суперлиги проведут собрание, на котором обсудят возможный роспуск турнира. Об этом в "Твиттере" сообщает TalkSport.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что клубы начали высказывать желание покинуть ряды участников Суперлиги. В их числе оказались "Челси" и "Манчестер Сити", которым предстоит играть в полуфинале Лиги чемпионов, а также "Атлетико" из Мадрида. Кроме того, сообщалось о возможном желании выхода из турнира "Барселоны".

"К чёрту Суперлигу": "Челси" готовит документы для выхода из нового турнира

"К чёрту Суперлигу": "Челси" готовит документы для выхода из нового турнира

Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги, которая может стать альтернативой Лиги чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг и РПЛ выступили против этого.

Революция в футболе: что значит для России создание Суперлиги?

Революция в футболе: что значит для России создание Суперлиги?

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ЦСКА взял реванш у "Авангарда" за поражение в первом финальном матче Кубка Гагарина

сегодня в 19:11

СМИ: Проект футбольной Суперлиги отменён

сегодня в 18:58

"К чёрту Суперлигу": "Челси" готовит документы для выхода из нового турнира

сегодня в 18:39
Life

В Центре Чумакова заявили об эффективности вакцины "Ковивак" против всех мутаций коронавируса

сегодня в 19:16

Публицист Холмогоров назвал выдающимся сериал митрополита Тихона о февральской революции 1917 года

сегодня в 19:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1