"Хотим задержаться здесь надолго": Баста готов взорвать мир бокса, и у него на это есть все шансы

Лёгкий завтрак, горячие напитки, большой торт и, конечно же, пресс-конференция. Рэпер Баста, который не так давно объявил о старте работы собственного боксёрского промоушена, вместе с соратниками пообщался с журналистами и объяснил, что же такое GazFight. И если вам кажется, что любимый миллионами вид спорта отошёл на второй план, то вы серьёзно ошибаетесь.

— Мы долго держали всё это в секрете, был некий информационный вакуум, никому ничего не говорили. И произошёл такой выстрел: бум, GazFight, Баста, отборочный бой за титул чемпиона мира WBC, прямая трансляция на "Рен-ТВ". Это замечательно. Многие промоутеры пребывают в шоке, что же произошло. Я скажу — произошло следующее: на рынок зашёл мощный, крутой игрок, и это только начало, — отметил спортивный директор турнира GazFight Алексей Титов.

Пресс-конференция состоялась в день рождения Басты. Фото © LIFE

С виду может показаться, что речь не только о просто промоушене, а скорее о какой-то вспышке, в которой есть только имя известного всем рэпера. И многим здесь покажется, что плевать всем на бокс, важно сделать шоу, но тональность заявлений, которая шла и от самого Василия Вакуленко, моментально заставила думать об обратном.

Мы хотим здесь задержаться надолго. Разово это не имеет смысла Василий Вакуленко (Баста) Рэпер

Итак, что уже точно известно: 21 мая — первое большое событие для GazFight. Большой боксёрский вечер, который венчает поединок в абсолютно новой весовой категории bridgerweight между Евгением Романовым и Дмитрием Кудряшовым. Привлечь может не только этот факт, но и абсолютно другой, по словам организаторов, подход к проведению мероприятия. И речь здесь не только о происходящем на ринге.

Фото © LIFE

"Когда мы смотрели спортивные мероприятия, мы очень часто подмечали нюансы, связанные с паузами между боями, когда ничего не происходит. <...> Для нас же это не просто спортивные события — для нас это вечер бокса. Мы хотим между боями сделать шоу, в которых будут выступать наши артисты, известные люди, будут происходить постановочные спецэффекты с хореографией, с лазерами, криогенными машинами и так далее", — подчеркнул генеральный директор ТО "Газгольдер" Николай Дуксин.

По его словам, всё это поможет поднять интерес к мероприятию не только у любителей бокса. Сам вечер ориентирован ещё и на семьи с детьми, компании друзей и всех тех, кому интересна музыка, шоу. Опять-таки речь об очень серьёзных планах и намерениях покорить сердца огромного множества людей и заставить их полюбить бокс.

Если же обратить внимание на сам ринг, то помимо Романова и Кудряшова в нём выступят менее известные, но молодые и интересные боксёры, такие как Иван Козловский, Владимир Мышев, Василий Войцеховский и другие. В промоушене, кстати, будут рады молодым спортсменам, которых намерены отбирать на самых разных турнирах, в том числе и в клубе "Газгольдер". Как это будет проходить, пока предположить трудно. В GazFight заверяют, что будут заниматься развитием карьер талантов, которые придут к ним. Однако и сотрудничать с представителями других организаций там не отказываются, причём речь не только о России, но и других странах мира. Что интересно, из боксёров планируют делать суперзвёзд, и подключать для этого будут все возможные ресурсы. Отвечая на вопрос Лайфа, Дуксин рассказал, как именно это произойдёт.

"На самом деле мы хотим применить свой подход из музыкального бизнеса к созданию медийного веса для турнира и его участников. Мы снимаем большой интреесный фильм об этом турнире, о его героях, который мы представим на нашем ютубе-канале, очень большой канал около 2,5 миллиардов просмотров, более 4 миллионов подписчиков. Мы надеемся, что этот фильм еще больше раскроет драматургию этого турнира и подхода к нему. Также будем снимать профайлы каждого участника, где мы расскажем истории ребят, их отношения к турниру, боксу и целях", — сказал Дуксин.

Фото © LIFE

Сам Баста тоже поддерживает идею глубже и больше говорить о спортсменах и их жизненных перипетиях за пределами ринга.

- Хочется широкой публике рассказать о каждом участнике. Сам поединок - верхушка. Интересно рассказать истории людей, через что им приходится проходить каждый день. Чтобы человек, который наблюдает за этим, понимал весь бэкграунд. Ведь именно история может превратить спортсмена в культового персонажа. Мне кажется, эта история достойна глубокого освещения, — заявил Баста, отвечая на вопрос Лайфа.

Много внимания на пресс-конференции было уделено теме хайпа и боёв с участием разных медийных личностей. Яркий пример — возможная встреча Джигана и Александра Емельяненко. И тут Вакуленко удивил, заявив, что не хотел бы организовывать такой поединок.

"Мне это неинтересно. Есть же бокс! Есть большие серьёзные спортсмены, которые хотят показать свой уровень. У меня были предложения выскочить с кем-нибудь, устроить шоу, где соперник, даже с учётом того, что я порядочный мешок, упадёт. Я когда это слышу, у меня ощущение, что у людей деформирована картина мира. И это естественно: сейчас подобные шоу набирают обороты. Мне интересно заниматься чем-то настоящим, где я правда могут быть полезен. Для меня бокс - это невообразимая высота", — заявил рэпер.

Видео © LIFE

Безусловно, именитый исполнитель всем своим видом показывал искреннюю любовь к боксу, которым он, кстати, и сам занимается последние несколько лет. Именно отсюда и пошло желание сделать этот вид спорта популярнее и интереснее, а для этого создать нечто новое. Чувствовалось ещё и желание Басты отодвинуть внимание от себя, переключив его на боксёров и людей, которые ему помогают это делать.

Видео © LIFE

"Мы здесь для того, чтобы сделать чего-то хорошее и интересное. Вы же ждёте того, что "вот, поперлись, понятно, ну подождем". Давайте будем поддерживать тех, кто хочет в такое сложное время хоть что-то сделать", — отметил Вакуленко.

Попытки ли это устроить хайп, или же серьёзное погружение в мир бокса, станет понятно лишь 21 мая. Все заявления артиста говорят о том, что он выбрал именно второй путь. И кстати, на этом пути, как кажется, становится всё меньше Басты, и всё больше Василия Вакуленко. Того самого, который с горящими глазами брался за ростовский футбольный клуб СКА. И ему куда приятнее вести беседы о боксе, молодых бойцах и их карьерах, нежели о драках с коллегами по цеху, громких заявлениях и прочих околоспортивных вещах.

Для меня сегодняшняя наша встреча и старт нашей компании - лучший подарок на день рождения Василий Вакуленко (Баста) рэпер

Впереди — подготовка к большому вечеру в Химках. Дата 21 мая совсем не за горами. И если всё пройдёт так, как предполагается, то GazFight взорвет мир бокса, а любители этого вида спорта в календаре позволят себе пометить этот день красным, или же любым другим цветом.

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