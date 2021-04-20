Пинает и обзывает бездарями: в подмосковном спорткомплексе сняли на видео "воспитание" тренером будущих чемпионов

Посетители сняли, как в Красногорске тренер по фигурному катанию избивает детей. Видео © Instagram

Посетителям одного из самых крупных горнолыжных центров Московской области "Снежком" в Красногорске удалось заснять, как тренер по фигурному катанию избивала свою подопечную. По словам очевидца Риты, подобное происходит систематически.

На кадрах видно, как тренер, держа маленькую девочку за руку и спину, толкает её вперед, а затем пинает по травмированной ноге. После этого она берёт ребёнка за шею и вновь пытается применить свои методы по воспитанию чемпионки. При этом даже за стеклом слышно, как юная спортсменка кричит на весь каток.

После этого Рита встретила маму девочки, которая вместе с дочкой стояла в слезах. Та рассказала, что иногда "тренера заносит".

"Я говорю: что значит заносит, она каждую тренировку избивает девочек", — сказала девушка в сториз "Инстаграма".

По словам очевидцев, тренер также не скупится на оскорбления, называя детей бездарями. Неизвестно, были ли применены к тренеру какие-то санкции. При этом руководство "Снежкома" заявило агентству "Москва", что ударившая юную фигуристку женщина не является тренером спорткомплекса. Ситуацию оно назвало вопиющей и неприемлемой.

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