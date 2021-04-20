Пинает и обзывает бездарями: в подмосковном спорткомплексе сняли на видео "воспитание" тренером будущих чемпионов
По словам мамы пострадавшей девочки, иногда специалиста "заносит", очевидцы же утверждают, что подобное происходит каждую тренировку.
Посетители сняли, как в Красногорске тренер по фигурному катанию избивает детей. Видео © Instagram
Посетителям одного из самых крупных горнолыжных центров Московской области "Снежком" в Красногорске удалось заснять, как тренер по фигурному катанию избивала свою подопечную. По словам очевидца Риты, подобное происходит систематически.
На кадрах видно, как тренер, держа маленькую девочку за руку и спину, толкает её вперед, а затем пинает по травмированной ноге. После этого она берёт ребёнка за шею и вновь пытается применить свои методы по воспитанию чемпионки. При этом даже за стеклом слышно, как юная спортсменка кричит на весь каток.
После этого Рита встретила маму девочки, которая вместе с дочкой стояла в слезах. Та рассказала, что иногда "тренера заносит".
"Я говорю: что значит заносит, она каждую тренировку избивает девочек", — сказала девушка в сториз "Инстаграма".
По словам очевидцев, тренер также не скупится на оскорбления, называя детей бездарями. Неизвестно, были ли применены к тренеру какие-то санкции. При этом руководство "Снежкома" заявило агентству "Москва", что ударившая юную фигуристку женщина не является тренером спорткомплекса. Ситуацию оно назвало вопиющей и неприемлемой.
Ранее Лайф сообщал, что российский футбольный тренер сравнил арбитра с Гитлером и Наполеоном и сказал, что застрелил бы судью, если бы ему предоставили соответствующий выбор.
Выбор редакции
В Подмосковье задержали проститутку-мошенницу, которая оказалась мужчиной с бородой и усами
"Врачи ничего не гарантировали": Фигуристка Тотьмянина рассказала, как едва не потеряла младшую дочь
В Краснодаре мужчина с ножом и пневматом напал на семью в частном доме, убив хозяина и ранив трёх человек
В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V" — видео прямо из цеха
Роспотребнадзор обязал прибывающих из Танзании и Турции россиян дважды тестироваться на коронавирус
Комментариев: 0