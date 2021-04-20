Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Белоруссии суд признал экстремистским популярный телеграм-канал

На ресурсе не раз размещались призывы к уличным протестам, забастовкам, блокировке дорог.

20 апреля 2021, 15:08

Фото © ТАСС / EPA

Популярный телеграм-канал "Беларусь головного мозга", аудитория которого составляет свыше 277 тысяч человек, признали экстремистской организацией, деятельность которой должна быть запрещена. Решение было принято 19 апреля судом Железнодорожного района Гомеля, сообщили в МВД республики.

В Белоруссии Тихановскую включили в список причастных к терроризму

В Белоруссии Тихановскую включили в список причастных к терроризму

"Для дестабилизации общественно-политической ситуации в Белоруссии и изменения конституционного строя участники канала регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах", — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе изучения размещённой на ресурсе информации не раз были зафиксированы экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления правоохранителей и госслужащих. Теперь за репост информации из этого телеграм-канала предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

В Белоруссии хотят признать иностранной экстремистской организацией телеграм-канал NEXTA

В Белоруссии хотят признать иностранной экстремистской организацией телеграм-канал NEXTA

Ранее Лайф писал, что жителю Белоруссии на полтора года ограничили свободу за оскорбление лидера страны Александра Лукашенко. В нетрезвом виде мужчина в разговоре с правоохранителями позволил себе неосторожные высказывания в адрес политика.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Валютный вопрос: что будет с курсом рубля, если Донбасс присоединится к России и произойдёт интеграция с Белоруссией

вчера в 19:15

"Взломали дверь": В Москве проходят обыски в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога"

7 апреля, 19:49

В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V" — видео прямо из цеха

сегодня в 16:00

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил брошенный посетителем мячик и умер

сегодня в 16:08

Роспотребнадзор обязал прибывающих из Танзании и Турции россиян дважды тестироваться на коронавирус

сегодня в 15:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1