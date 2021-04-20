В Белоруссии суд признал экстремистским популярный телеграм-канал
На ресурсе не раз размещались призывы к уличным протестам, забастовкам, блокировке дорог.
Фото © ТАСС / EPA
Популярный телеграм-канал "Беларусь головного мозга", аудитория которого составляет свыше 277 тысяч человек, признали экстремистской организацией, деятельность которой должна быть запрещена. Решение было принято 19 апреля судом Железнодорожного района Гомеля, сообщили в МВД республики.
"Для дестабилизации общественно-политической ситуации в Белоруссии и изменения конституционного строя участники канала регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах", — указано в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе изучения размещённой на ресурсе информации не раз были зафиксированы экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления правоохранителей и госслужащих. Теперь за репост информации из этого телеграм-канала предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
Ранее Лайф писал, что жителю Белоруссии на полтора года ограничили свободу за оскорбление лидера страны Александра Лукашенко. В нетрезвом виде мужчина в разговоре с правоохранителями позволил себе неосторожные высказывания в адрес политика.
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