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Смерть девочки попала на видео: классному руководителю утонувшей в бассейне красноярской школьницы предъявили обвинение

Ранее против владельца и администратора аквацентра, где произошла трагедия, было возбуждено уголовное дело.

20 апреля 2021, 14:54

Скриншот видео © Telegram / "Красноярск № 1"

Появилось видео гибели школьницы в бассейне в Красноярском крае. Видео © Telegram / "Красноярск № 1"

Классному руководителю восьмилетней школьницы, которая утонула в бассейне мини-отеля в посёлке Шушенское Красноярского края 12 апреля, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе управления СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Видеозапись трагедии в аквацентре с камер наблюдения опубликовал телеграм-канал "Красноярск № 1".

На кадрах можно наблюдать, как одна из женщин достаёт ребёнка из воды. Девочку пытаются реанимировать, но спасти её так и не удаётся.

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"Cледствие дало уголовно-правовую оценку действиям классного руководителя погибшей школьницы, предъявив ей обвинение в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности", — заявили в ведомстве, отметив, что учительница отвечала за безопасность школьников, однако "утратила контроль за восьмилетней девочкой".

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшим гибель человека. В рамках процесса владельца и администратора аквацентра отправили под домашний арест.

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Как ранее писал Лайф, 12 апреля восьмилетняя школьница утонула в бассейне мини-отеля в посёлке Шушенское, Красноярский край. Девочка приехала туда вместе с одноклассниками, рядом были педагоги и один из родителей. Во время купания школьница ушла под воду и захлебнулась. По факту гибели ребёнка правоохранители возбудили уголовное дело.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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