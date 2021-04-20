В Краснодаре мужчина с ножом и пневматом напал на семью в частном доме, убив хозяина и ранив трёх человек
Обезвредить злоумышленника удалось кузену погибшего: он схватил утюг и ударил нападавшего по голове.
Место происшествия.
Фото © LIFE
В Краснодаре мужчина напал на семью с ножом и пневматическим пистолетом, убил хозяина дома и ранил ещё троих человек, включая несовершеннолетнего. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Разборка произошла утром 20 апреля на улице Пожарского, 25. Владелец дома Алекс Н. вышел во двор, когда через забор перелез 45-летний Сергей П. и стал ругаться с хозяином. Он ударил мужчину по голове, после чего занёс его в дом и несколько раз нанёс ранения ножом в область груди. Остальные члены семьи прибежали на шум, злоумышленник ранил ещё троих человек: двоюродного брата, маму и 17-летнего сына погибшего.
Во время потасовки кузену погибшего удалось схватить утюг и ударить нападавшего по голове, от полученной травмы тот умер.
Все пострадавшие были госпитализированы. Правоохранители устанавливают мотив убийцы, а также обстоятельства произошедшего.
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