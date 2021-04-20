В Литве обнаружили неизвестную мутацию ковида
Около трети носителей нового штамма уже выздоровели, большинство из них переболели бессимптомно.
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Неизвестную мутацию CoViD-19 зафиксировали в литовском городе Аникщяй. Об этом в эфире национального радио сообщила директор регионального департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене.
"В районном центре Аникщяй зафиксировано несколько десятков случаев коронавируса, вызванного мутацией, которая не связана с британским, южноафриканским или каким-либо другим известным нам штаммом", — заявила Сапкаускене, уточнив, что в других районах Литвы эта разновидность ковида обнаружена не была.
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По словам директора департамента, всего в Аникщяй было зарегистрировано 35 случаев заражения. При этом примерно треть носителей неизвестного штамма уже выздоровели. Как отметили медики, большинство из них перенесли болезнь в бессимптомной форме и лишь несколько человек были госпитализированы.
"Ничего необычного как будто нет. Данных о том, что зафиксированная разновидность особенно агрессивна в смысле передачи от человека человеку, не получено. Необходимы дальнейшие наблюдения", — сказала Сапкаускене.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. В то же время в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.
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