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В Литве обнаружили неизвестную мутацию ковида

Около трети носителей нового штамма уже выздоровели, большинство из них переболели бессимптомно.

20 апреля 2021, 15:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Неизвестную мутацию CoViD-19 зафиксировали в литовском городе Аникщяй. Об этом в эфире национального радио сообщила директор регионального департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене.

"В районном центре Аникщяй зафиксировано несколько десятков случаев коронавируса, вызванного мутацией, которая не связана с британским, южноафриканским или каким-либо другим известным нам штаммом", — заявила Сапкаускене, уточнив, что в других районах Литвы эта разновидность ковида обнаружена не была.

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По словам директора департамента, всего в Аникщяй было зарегистрировано 35 случаев заражения. При этом примерно треть носителей неизвестного штамма уже выздоровели. Как отметили медики, большинство из них перенесли болезнь в бессимптомной форме и лишь несколько человек были госпитализированы.

"Ничего необычного как будто нет. Данных о том, что зафиксированная разновидность особенно агрессивна в смысле передачи от человека человеку, не получено. Необходимы дальнейшие наблюдения", — сказала Сапкаускене.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. В то же время в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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