"Просто стыдно": Политолог оценил призыв экс-президента Эстонии запретить въезд россиян в Евросоюз

Финский политолог, доктор общественно-политических наук, доцент социологии права Университета Хельсинки, международный правозащитник и историк Йохан Бекман в разговоре с Лайфом оценил недавнее предложение экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о запрете въезда россиян в страны Евросоюза.

"Ильвес — бывший сотрудник ЦРУ, он практически американец, которого поставили тогда как президента. Он вообще главный пропагандист ЦРУ, и это его профессия. Это является доказательством того, что западные страны уже в панике и сейчас придумывают абсолютно сумасшедшие версии", — сказал Бекман.

По словам политолога, сам Ильвес уважением среди европейцев не пользуется и "никто его не слушает". При этом заявления политика эксперт назвал дешёвой провокацией.

"Финам и европейцам просто стыдно за его поступки, слова. Он сейчас ленивый пропагандист, который остался без работы. К сожалению, Европа придумывает всё новые провокации против России", — добавил Бекман.

Вместе с тем правозащитник подчеркнул, что никаких дальнейших перспектив у подобных призывов эстонского экс-президента нет, поскольку "он уже бывший политик, какой-то пенсионер и вообще никто".

Как ранее писал Лайф, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что нужно временно запретить выдавать визы россиянам для въезда в страны Евросоюза. При этом политик назвал Россию "разбойничьей страной-изгоем, которая травит людей".

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