ЦСКА взял реванш у "Авангарда" за поражение в первом финальном матче Кубка Гагарина

Столичный ЦСКА на родном льду во втором финальном матче за Кубок Гагарина обыграл омский "Авангард" (3:0) и сравнял счёт в серии — 1-1.

Нападающий армейцев Максим Шалунов в концовке второго периода после отличного розыгрыша большинства распечатал ворота Шимона Грубеца. Этот гол стал 11-м для лучшего снайпера в нынешнем плей-офф.

Удвоили хозяева преимущество на старте третьей двадцатиминутки после подправления шайбы от Антона Слепышева.

Все вопросы о победителе снял 40-летний ветеран ЦСКА Александр Попов, переигравший в очном поединке омского голкипера.

"Ястребы" нанесли по армейским воротам 20 бросков, но так и не смогли пробить вратаря красно-синих Ларса Юханссона, для которого этот шат-аут уже седьмой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

3:0 — ЦСКА берёт реванш у "Авангарда" за поражение в первом матче серии (1:4). Следующие две игры финального противостояния пройдут 22 и 24 апреля в Балашихе, после чего команды вернутся в Москву на пятый матч.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Второй матч

ЦСКА – "Авангард" — 3:0 (0:0; 1:0; 2:0), в серии — 1-1

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