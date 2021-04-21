Российский сегмент МКС после 2025 года может перейти под ответственность США

После выхода России из проекта МКС в 2025 году ответственность за российский сегмент может перейти к партнёрам из США. Также рассматривается вариант коммерческого использования. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы начинаем переговоры с нашими партнёрами NASA, мы сейчас их формализуем, и это не значит, что после 2025 года станция будет немедленно уничтожена и затоплена. Просто мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнёрам. Либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счёт бюджета", — сказал гендиректор госкорпорации.

Кроме того, по словам Рогозина, около 80% оборудования на российском сегменте МКС уже выработало свой ресурс, на его поддержание потребуется столько же средств, что и на создание отдельной станции. Он также добавил, что научно-энергетический модуль доработают для использования в новой российской орбитальной станции.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС. Поэтому России необходимо работать над национальной космической станцией, которая может стать промежуточным пунктом для полётов на другие планеты.

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