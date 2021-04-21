Российский сегмент МКС после 2025 года может перейти под ответственность США
Отмечается, что около 80% оборудования уже выработало свой ресурс, на его поддержание требуется столько же средств, что и на создание отдельной станции.
Фото © Pixabay
После выхода России из проекта МКС в 2025 году ответственность за российский сегмент может перейти к партнёрам из США. Также рассматривается вариант коммерческого использования. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы начинаем переговоры с нашими партнёрами NASA, мы сейчас их формализуем, и это не значит, что после 2025 года станция будет немедленно уничтожена и затоплена. Просто мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнёрам. Либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счёт бюджета", — сказал гендиректор госкорпорации.
"Уже в работе": Рогозин назвал сроки готовности первого модуля для новой российской орбитальной станции
Кроме того, по словам Рогозина, около 80% оборудования на российском сегменте МКС уже выработало свой ресурс, на его поддержание потребуется столько же средств, что и на создание отдельной станции. Он также добавил, что научно-энергетический модуль доработают для использования в новой российской орбитальной станции.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС. Поэтому России необходимо работать над национальной космической станцией, которая может стать промежуточным пунктом для полётов на другие планеты.
Выбор редакции
"Уже в работе": Рогозин назвал сроки готовности первого модуля для новой российской орбитальной станции
"Не можем подвергать жизни угрозе": Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС
Apple представила новый iPad Pro
Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации от ковида
В России вновь зарегистрировали менее 8,5 тысячи случаев коронавируса
Комментариев: 0