Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

МВД запустило систему "Паутина" для розыска угнанных авто и обжалования штрафов

Пока она работает на территории Центрального федерального округа, но до конца года появится в большинстве регионов.

21 апреля 2021, 07:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

МВД запустило систему, благодаря которой можно отследить местоположение угнанных машин и покинувших место аварии автомобилей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-центр министерства.

Программное обеспечение получило название "Паутина". Сейчас оно заработало на территории Центрального федерального округа, но до конца года будет внедрено в большинстве регионов страны. Софт также будет использоваться для электронного обжалования штрафов водителями, которые не согласны с вынесенными решениями. Такие действия можно будет совершать в рамках портала "Госуслуги". Соответствующие поправки к КоАП вступают в силу с 1 сентября 2021 года, разрабатывается постановление правительства с описанием процедуры.

Взял ключи, пока родители спали: появилось видео из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом

Взял ключи, пока родители спали: появилось видео из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом

Отмечается, что раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, но теперь стали доступны снимки на всём пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили лишать водительских прав любителей дрифта. Видео с такими водителями нужно блокировать и удалять из соцсетей, считает эксперт.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин подписал закон о приоритете при поступлении в вузы детей силовиков

вчера в 12:14

Автоюрист оценил новый способ ограничить скорость водителей: Разве Эдварда Била остановили 500 штрафов?

5 апреля, 13:40

В Москве задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш

сегодня в 08:33

Глава Крыма рассказал Лайфу о готовности полуострова принимать туристов летом 2021 года

сегодня в 08:53

Учительницу английского арестовали за роман с 13-летним школьником, для которого она снималась голой

сегодня в 08:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1