МВД запустило систему "Паутина" для розыска угнанных авто и обжалования штрафов
Пока она работает на территории Центрального федерального округа, но до конца года появится в большинстве регионов.
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МВД запустило систему, благодаря которой можно отследить местоположение угнанных машин и покинувших место аварии автомобилей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-центр министерства.
Программное обеспечение получило название "Паутина". Сейчас оно заработало на территории Центрального федерального округа, но до конца года будет внедрено в большинстве регионов страны. Софт также будет использоваться для электронного обжалования штрафов водителями, которые не согласны с вынесенными решениями. Такие действия можно будет совершать в рамках портала "Госуслуги". Соответствующие поправки к КоАП вступают в силу с 1 сентября 2021 года, разрабатывается постановление правительства с описанием процедуры.
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Отмечается, что раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, но теперь стали доступны снимки на всём пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.
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