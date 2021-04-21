МВД запустило систему "Паутина" для розыска угнанных авто и обжалования штрафов

МВД запустило систему, благодаря которой можно отследить местоположение угнанных машин и покинувших место аварии автомобилей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-центр министерства.

Программное обеспечение получило название "Паутина". Сейчас оно заработало на территории Центрального федерального округа, но до конца года будет внедрено в большинстве регионов страны. Софт также будет использоваться для электронного обжалования штрафов водителями, которые не согласны с вынесенными решениями. Такие действия можно будет совершать в рамках портала "Госуслуги". Соответствующие поправки к КоАП вступают в силу с 1 сентября 2021 года, разрабатывается постановление правительства с описанием процедуры.

Отмечается, что раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, но теперь стали доступны снимки на всём пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили лишать водительских прав любителей дрифта. Видео с такими водителями нужно блокировать и удалять из соцсетей, считает эксперт.

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