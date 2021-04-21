Зеленский подписал закон о мобилизации за сутки при эскалации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов. Об этом сообщает пресс-служба офиса лидера Незалежной.

"Президент подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооружённых сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие закона позволит оперативно доукомплектовать резервистами "военные части всех сил обороны государства", а это, в свою очередь, повысит их боеспособность во время "военной агрессии, которая стремительно нарастает". Кроме того, благодаря реформам можно будет своевременно "реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности".

Закон, в частности, вводит новый вид военной службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Соответствующее решение будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. Кроме того, документ усовершенствует порядок воинского учёта резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг".

Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

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