Лайф снял последние приготовления к посланию Путина Федеральному собранию в "Манеже" — фото

В центральном выставочном зале "Манеж" идут последние приготовления к ежегодному посланию Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится сегодня, 21 апреля, в полдень по московскому времени. Как сообщает корреспондент Лайфа, в пресс-центре "Манежа" собрались журналисты, которые будут освещать мероприятие.

Для сотрудников прессы созданы все необходимые условия: все желающие могут воспользоваться стационарными компьютерами, в зале есть Wi-Fi, а также накрыт небольшой фуршет — при этом вся еда в индивидуальной упаковке. Присутствуют в "Манеже" и сотрудники Роспотребнадзора.













Учитывая меры санитарной безопасности, на послание Путина Федеральному собранию было аккредитовано около 450 российских и зарубежных журналистов — это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Прямую трансляцию послания президента будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия 24" и Первый канал. Как ожидается, сегодня глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития государства после пандемии коронавируса.

Напомним, Владимир Путин ещё в марте сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию, работа велась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что послание президента будет направлено на внутреннюю повестку страны. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал, что выступление Путина будет интересным.

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