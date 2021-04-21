Сенатор назвал актёрским кривлянием обращение Зеленского к Путину

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину можно расценивать как очередное актёрское кривляние. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Само выступление Зеленского — высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актёрское кривляние. Он подчёркивает своё бесстрашие и полную погружённость в конфликт в Донбассе — и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие", — сказал парламентарий в интервью РИА "Новости".

По мнению Цекова, украинский президент выразил свою неспособность или нежелание прекратить войну в Донбассе. Сейчас Зеленский пытается уйти от ответственности, чтобы сделать крайним в этой ситуации российского лидера. Сенатор отметил, что остаётся только пожалеть украинский народ за такого главу государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

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