Обнародовано видео убийства темнокожей девушки-подростка полицейским в Колумбусе. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, который застрелил темнокожую девушку-подростка в американском городе Колумбусе, штат Огайо. Трагедия случилась в день, когда был озвучен вердикт присяжных по делу об убийстве Джорджа Флойда.

Отмечается, что правоохранители приехали на место происшествия после сообщения, что неизвестный размахивает оружием, есть угроза жизни и здоровью людей. Прибыв на место, сотрудники полиции увидели, что нарушителем порядка является 15-летняя Макия Брайант. На глазах стражей порядка она бросилась с ножом сразу на двух людей, после чего был открыт огонь на поражение. Это видно и на обнародованных кадрах. В результате полученных ранений девушка скончалась.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинений, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что окончательный приговор суд вынесет только через восемь недель.

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