В Госдуме заявили о попытках Запада изолировать Россию
По мнению депутата Михаила Шеремета, цель таких действий — помешать развитию и укреплению России.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Западные страны запустили механизм по изоляции России. Как считает депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет, уже запущены соответствующие процессы в информационной, экономической, политической и дипломатической сферах.
"События последнего месяца явно показали желание западных стран сдержать развитие России и не допустить её укрепления на международной арене. С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России", — сказал Шеремет в интервью РИА "Новости".
Политик уверен, что именно по этой причине принимаются новые санкции в отношении России, некоторые страны высылают дипломатов, инициируется обострение локальных конфликтов, видно стремление сорвать международные проекты.
"Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия", — подчёркивает депутат.
Он добавил, что, как правило, плацдармом для обострения ситуации выбираются приграничные страны. Основная ставка сделана на Украину.
"Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснётся, то мало потом никому не покажется", — резюмировал Шеремет.
Как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
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