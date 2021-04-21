В Госдуме заявили о попытках Запада изолировать Россию

По мнению депутата Михаила Шеремета, цель таких действий — помешать развитию и укреплению России.

Западные страны запустили механизм по изоляции России. Как считает депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет, уже запущены соответствующие процессы в информационной, экономической, политической и дипломатической сферах.

"События последнего месяца явно показали желание западных стран сдержать развитие России и не допустить её укрепления на международной арене. С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России", — сказал Шеремет в интервью РИА "Новости".

Политик уверен, что именно по этой причине принимаются новые санкции в отношении России, некоторые страны высылают дипломатов, инициируется обострение локальных конфликтов, видно стремление сорвать международные проекты.

"Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия", — подчёркивает депутат.

Он добавил, что, как правило, плацдармом для обострения ситуации выбираются приграничные страны. Основная ставка сделана на Украину.

"Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснётся, то мало потом никому не покажется", — резюмировал Шеремет.