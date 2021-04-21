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Районы максимальной защиты от дронов будут созданы в России

Навыки создания специальных зон будут отрабатываться на учениях в этом и следующем году. В будущем планируется расширить опыт на всю страну.

21 апреля 2021, 04:37
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

В текущем году войска радиоэлектронной борьбы начнут отрабатывать навыки по созданию специальных зон, в которые не смогут проникнуть крылатые ракеты, высокоточное оружие и БПЛА противника. Для начала будут оттачиваться навыки по отдельным частям, а уже в 2022 году учения проведут в масштабах всей страны.

Как пишут "Известия", военные будут учиться разворачивать такие безопасные зоны как возле армейских объектов, так и социальных. Как пояснил изданию военный историк Дмитрий Болтенков, комплексы РЭБ бьют сразу по нескольким системам крылатых ракет, а беспилотники уязвимы для глушения спутниковых навигационных систем.

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Лайф рассказывал, что в начале апреля в России началась проверка боеготовности Вооружённых сил РФ: войска вышли на полигоны для учений. Всего в течение месяца состоится 4048 манёвров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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