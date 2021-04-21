Под Новосибирском собака покусала пятилетнего мальчика за лицо

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на пятилетнего ребёнка. Инцидент произошёл 18 апреля в городе Бердск. Домашнее животное было оставлено без присмотра местным жителем. Мальчика с серьёзными травмами положили в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области по результатам проведенной проверки, организованной по информации СМИ о травмировании 5-летнего мальчика в результате нападения собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", – говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

А в Башкирии ранее завели дело после гибели ребёнка в результате нападения стаи собак-убийц. Малыша растерзали агрессивные бездомные животные, когда он катался на велосипеде.

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