Под Новосибирском собака покусала пятилетнего мальчика за лицо
Животное не бездомное. Теперь его хозяин стал фигурантом уголовного дела па статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на пятилетнего ребёнка. Инцидент произошёл 18 апреля в городе Бердск. Домашнее животное было оставлено без присмотра местным жителем. Мальчика с серьёзными травмами положили в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы.
"Следственными органами СК России по Новосибирской области по результатам проведенной проверки, организованной по информации СМИ о травмировании 5-летнего мальчика в результате нападения собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", – говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
А в Башкирии ранее завели дело после гибели ребёнка в результате нападения стаи собак-убийц. Малыша растерзали агрессивные бездомные животные, когда он катался на велосипеде.
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