В Минэнерго ответили на идею о прогрессивной шкале энерготарифов для россиян

Идея о введении в России прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию для населения не рассматривается. Так в Минэнерго прокомментировали соответствующее предложение Союза потребителей РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения предложили в Союз потребителей. Соответствующее письмо направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Киловатты, потраченные сверх нормы, предлагается продавать дороже. Предполагается, что это приведёт к более экономному потреблению.