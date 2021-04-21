Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Минэнерго ответили на идею о прогрессивной шкале энерготарифов для россиян

Инициаторы предложения считают, что с граждан нужно брать больше денег, если они превышают установленный объём потребления. Так в стране хотят добиться экономии электричества.

21 апреля 2021, 03:46
<p>Фото © ТАСС \ Евгений Курсков</p>

Фото © ТАСС \ Евгений Курсков

Идея о введении в России прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию для населения не рассматривается. Так в Минэнерго прокомментировали соответствующее предложение Союза потребителей РФ.

"Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения предложили в Союз потребителей. Соответствующее письмо направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Киловатты, потраченные сверх нормы, предлагается продавать дороже. Предполагается, что это приведёт к более экономному потреблению.

В России предложили ввести новые льготы для малоимущих за счёт богатых

В России предложили ввести новые льготы для малоимущих за счёт богатых

Ранее в России предложили расширить категории льготников по оплате коммунальных услуг.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1