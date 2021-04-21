В Минэнерго ответили на идею о прогрессивной шкале энерготарифов для россиян
Инициаторы предложения считают, что с граждан нужно брать больше денег, если они превышают установленный объём потребления. Так в стране хотят добиться экономии электричества.
Фото © ТАСС \ Евгений Курсков
Идея о введении в России прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию для населения не рассматривается. Так в Минэнерго прокомментировали соответствующее предложение Союза потребителей РФ.
"Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются", — приводит ТАСС комментарий ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения предложили в Союз потребителей. Соответствующее письмо направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Киловатты, потраченные сверх нормы, предлагается продавать дороже. Предполагается, что это приведёт к более экономному потреблению.
Выбор редакции
В Минэнерго прокомментировали ситуацию со стоимостью топлива в России
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
Индексация пенсий, повышение пособий и зарплат: на сколько увеличились выплаты после послания президента
Под Новосибирском собака покусала пятилетнего мальчика за лицо
Мясников объяснил, как дата рождения может быть связана с болезнями
Комментариев: 0