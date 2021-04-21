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Украинский эксперт предрёк стране "бессмысленный и беспощадный" бунт

По его мнению, народ чётко осознаёт, что его "кинули", причём сделали это дважды: сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года.

21 апреля 2021, 03:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В связи с ухудшением социально-экономической ситуации Украину может ожидать "бессмысленный и беспощадный" бунт. Об этом заявил украинский эксперт Валентин Землянский. По его словам, в Незалежной о достоинстве "уже давно речи не идёт".

"Когда вам говорили в 2013 году, что всё, что происходит на Майдане, в конечном итоге приведёт к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства", — напомнил он в эфире телеканала "Наш".

По его словам, украинцы уже не верят в "майданы", но в стране почти не осталось не дискредитировавших себя политиков, которым жители страны могут поверить и за которыми они могут пойти на протест.

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"Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет "майдан", это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметёт всё и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был", — подчеркнул Землянский.

По его мнению, украинцы чётко осознают, что их всех "кинули", причём сделали это дважды: сначала в 2014-м, затем после президентских выборов, прошедших в 2019 году.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович описал гибель Украины словами писателя Тараса Шевченко.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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