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Категорий: 18

Ушёл из дома и не вернулся: на Сахалине второй день ищут школьника

Рост ребёнка 150 сантиметров, из особых примет — родинка на правой щеке около рта. Мальчик также не выговаривает букву "р".

21 апреля 2021, 03:14
<p>Фото © <a href="https://sakhalin.info/news/205705" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sakhalin.info</a></p>

Фото © Sakhalin.info

Пятиклассника уже второй день ищут в Южно-Сахалинске. 11-летний Илья Ким исчез ещё 19 апреля: вышел из дома вечером и не вернулся.

Поиски мальчика ведут полицейские, а также волонтёры поисково-спасательного отряда "Сова". Портал Astv.ru уточняет, что подросток был одет в чёрно-синюю куртку, брюки, чёрные кроссовки в сеточку с белыми полосками, чёрную спортивную шапку.

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Рост школьника 150 сантиметров, у него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, короткая стрижка, карие глаза. Из особых примет — родинка на правой щеке около рта, мальчик также не выговаривает букву "р".

Ранее сообщалось, что группу из трёх российских альпинистов, пропавшую без вести в Гималаях при восхождении на горный массив Аннапурна, нашли и доставили в базовый лагерь.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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