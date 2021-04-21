Ушёл из дома и не вернулся: на Сахалине второй день ищут школьника
Рост ребёнка 150 сантиметров, из особых примет — родинка на правой щеке около рта. Мальчик также не выговаривает букву "р".
Фото © Sakhalin.info
Пятиклассника уже второй день ищут в Южно-Сахалинске. 11-летний Илья Ким исчез ещё 19 апреля: вышел из дома вечером и не вернулся.
Поиски мальчика ведут полицейские, а также волонтёры поисково-спасательного отряда "Сова". Портал Astv.ru уточняет, что подросток был одет в чёрно-синюю куртку, брюки, чёрные кроссовки в сеточку с белыми полосками, чёрную спортивную шапку.
Рост школьника 150 сантиметров, у него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, короткая стрижка, карие глаза. Из особых примет — родинка на правой щеке около рта, мальчик также не выговаривает букву "р".
Ранее сообщалось, что группу из трёх российских альпинистов, пропавшую без вести в Гималаях при восхождении на горный массив Аннапурна, нашли и доставили в базовый лагерь.
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