Ходят в купальниках и возмущаются: названы шесть привычек, выдающих украинцев за границей

Названы шесть привычек туристов с Украины, которые выдают их на отдыхе за рубежом. Как утверждают авторы материала "Обозревателя", путешественники из Незалежной любят ходить везде в купальниках. Отдыхающих не останавливают даже специальные таблички, которые запрещают находиться в общественных местах в пляжной одежде.

Кроме того, некоторые украинцы пытаются обманом сэкономить деньги. В частности, они нередко стараются проникнуть на территорию VIP-отелей, бассейнов, ресторанов, делая вид, что их браслет прикрыт полотенцем или одеждой.

Также авторы материала утверждают, что украинские туристы любят отгонять от достопримечательностей других путешественников и портить всем впечатление от экскурсии, возмущаясь вслух и делясь своим мнением прямо в автобусе.

"Украинцы редко когда могут удержаться от комментария, что гид специально возит их по "прикормленным" кафе и магазинам. Кроме того, одним будет невкусно, другим дорого, а третьи где-то задержатся и заставят весь автобус ждать", — подчёркивается в статье.

Не осталось без внимания и поведение отдыхающих из Незалежной на пляжах: они действуют по принципу "кто раньше пришёл на пляж, того и место", совершенно не думая о других людях. Речь идёт о том, что некоторые оставляют свои вещи, тем самым занимая место, после чего уходят обратно в номер или на обед. Отмечается также, что туристы из этой страны любят шуметь в отелях или хостелах, которые не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией.

Ранее один из самых известных шеф-поваров Украины заявил, что жителям страны в процессе поиска себя как народа следует произвести декоммунизацию национальной кухни.

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